Rosa María Mateo, elegida administradora única de RTVE El Gobierno logra, tras cinco semanas y al octavo pleno, certificar su golpe de timón en la coorporación pública

Gregoria Caro

Víctor Ruiz de Almirón

@vic_almiron Seguir Madrid Actualizado: 27/07/2018 13:05h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En el último intento y tras cinco semanas de tortuoso camino, el Gobierno ha logrado sacar adelante su plan para RTVE. No el plan inicial, pero sí uno de los puntos que incluía el Real Decreto con el que el Ejecutivo forzó la renovación del ente público. Rosa María Mateo es la nueva administradora única de la corporación.

Lo será por un muy breve espacio de tiempo, porque la consecuencia de este golpe de mano del Gobierno es que ya se ha activado el proceso de concurso público, que llevaba bloqueado desde que en septiembre de 2017 el Congreso de los Diputados aprobase por unanimidad la reforma para la elección del Consejo de Administración de RTVE.

Cinco semanas después, y en el octavo pleno, el Gobierno evita un nuevo fracaso, aunque todo este proceso le ha costado un enorme desgaste. La solución del administrador único se contempla en el Real Decreto, y se ha tenido que recurrir a ella después del fracaso que supuso para el Gobierno no poder completar el Consejo de Administración que había pactado con Unidos Podemos, que daba la mayoría a los de Pablo Iglesias, y que situaba a Tomás Fernando Flores como presidente.

El resultado de la votación ha sido 180 papeletas a favor, 131 en contra y una en blanco. Una mayoría absoluta que le entrega a Mateo el control del ente público hasta que se ponga en marcha el concurso público para elegir la nueva cúpula de RTVE. Según los tiempos marcados por el Gobierno, se espera que los consejeros sean nombrados en otoño.

La periodista ha conseguido el mando de la televisión pública en una segunda vuelta, después de que la primera –el día 25– no saliera adelante al no obtener los votos requeridos (dos tercios de la cámara baja). De hecho, la votación del pasado miércoles estaba destinada al fracaso porque si bien es cierto que el PSOE contaba con el respaldo de sus socios en el Congreso, por otro lado, no hubo armonía entre los diputados del PDECat (cuatro votaron sí y otros cuatro decidieron no participar).

Termina así el proceso escabroso del Real Decreto en el que el Partido Popular y Ciudadanos se han posicionado en contra en cada una de las propuestas para controlar el ente público que Sánchez pretendía sacar adelante junto a Unidos Podemos, PNV, ERC y PDECat.