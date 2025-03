Rosa Díez: «El PSOE es cómplice de la limpieza de la historia del terrorismo de ETA»

Dar a conocer la historia de muchas familias que emigraron hacia el País Vasco y que una vez allí también se vieron perseguidas por la 'dictadura' del nacionalismo es el objetivo que Rosa Díez , cofundadora del extinto UPyD ... y ahora escritora, persigue con la publicación de su tercer libro, 'Maquetos' (Ediciones Esfera, 2022), que ya está en la quinta edición. El libro es el ejemplo de cómo el franquismo , primero, y el nacionalismo vasco, después, señalaron como extranjeros a quienes llegaban a esa tierra de otros lugares de España.

¿Cómo surge la idea de hacer un libro sobre su familia?

Yo no tenía planeado hacer este libro. Estaba escribiendo estas páginas para los míos, para que mis hijos y mi familia tuviera un testimonio escrito de mi vida y la de los suyos. Pero lo que iba a ser una cosa para dentro, terminó siendo una historia contada para todos y en homenaje a miles y miles de familias, porque es la vida de mi familia, pero también la de muchos españoles que emigraron a otras partes de España y fueron considerados por el nacionalismo, tanto el vasco como el catalán, como ciudadanos de segunda.

Sobre esto se ha escrito poco…

Porque al nacionalismo se le ha mimado. Primero durante la Transición y luego durante la democracia. Y sacar el lado oscuro de los nacionalistas no era en esos momentos políticamente correcto, y por eso es una historia que resulta ser completamente desconocida.

En el libro cuenta esa relación del PNV con los círculos nazis.

La pulsión racista y 'etnicista' del Partido Nacionalista Vasco hacía que admiraran al 'Führer' y explica muchas cosas que pasaron después. Los lazos del PNV con el nazismo están documentados. Lo cuento en un capítulo en el libro sobre los escritos y diarios de José Antonio Aguirre, 'lehendakari' en el exilio que admiraba a Hitler. Incluso la dirección del PNV llegó a pactar con Mussolini en Santoña.

Esas son las máximas del nacionalismo: el racismo y el etnicismo.

Ellos dicen que son diferentes porque son mejores. Cuando muere Franco, estalla el nacionalismo de los ganadores. Y el nacionalismo no es una ideología, es como una religión con unos mandamientos. Ellos deciden quiénes son los vascos de primera y quiénes de segunda. Si tus padres han nacido fuera del País Vasco y tú no, pero no comulgas con los nacionalistas, estás fuera. Tienes que ser de la religión verdadera, si no eres de esta religión, eres un maqueto. Puedes sentarte en su mesa y casarte con su hija, pero el caserío es suyo. Eso lo decía Arzalluz.

Y a usted por no comulgar con esa religión, le han increpado.

Mis padres venían de Santander. Mis hermanos y yo nacimos y nos criamos en Sodupe (Vizcaya). A mis hermanos ya en la escuela les llamaban maquetos. No los franquistas, sino los nacionalistas. Era un momento en el que por una parte, quien gobernaba España te obligaba a ser fiel al movimiento y los nacionalistas vascos, que todavía no gobernaban, pero que ya se hacían sentir, te obligaban a confesarte seguidor. Yo ya, habiendo estado en el Parlamento vasco, una señora me paró por la calle y me dijo que por qué atacaba a los vascos, que yo no era vasca, y la explicación que me dio fue : «Sabemos de dónde vinieron tus padres, os dimos de comer y así nos lo agradeces».

«Los lazos del PNV con el nazismo están documentados en los diarios de José Antonio Aguirre»

Después, vino ETA....

Mi padre tenía una máxima: «Una dictadura nos trajo aquí y otra no nos va a echar». Éramos declarados enemigos de los terroristas. Solo cuando nació mi hija Olaya, Iñaki (su marido) y yo nos planteamos irnos del País Vasco, pero decidimos quedarnos, porque no les íbamos a dar ese gusto a los etarras.

Diez años de su abandono de la violencia armada, ¿queda algo de la banda? Están las conversaciones del Ministerio del Interior con Sortu.

372 asesinatos sin resolver, lo primero. Y luego que los herederos de la banda terrorista estén donde están. Siento rabia y vergüenza y la necesidad de señalar a los responsables políticos que están limpiando la historia del terrorismo, y el PSOE en primera persona. Ha acogido a uno de sus dirigentes. A Otegi lo ha calificado como 'hombre de Estado'. ETA no mata, pero no ha desaparecido. Me asquearon [las conversaciones]. El Ministerio del Interior es cómplice de la limpieza de la historia de ETA.

«Es un drama que con el presidente y ministros que tenemos, estén destruyendo una alternativa de gobierno»

Hemos vivido semanas muy turbulentas, ¿cómo vio la crisis del PP?

Es un drama que en un momento de la historia de España en el que tenemos el presidente que tenemos y los ministros que tenemos, en el partido líder de la oposición se estuvieran matando entre ellos mismos. No me preocupa el PP, que no les deseo nada malo, me preocupa el país. Esos momentos fueron muy mala noticia para la democracia.