El rodillo del Gobierno anula al Senado en esta legislatura

El Senado languidece. La f uerza del rodillo que impone el Gobierno de Pedro Sánchez está convirtiendo a esta Cámara en una institución sin apenas peso en las decisiones políticas más importantes que se han aprobado en este año de ... Legislatura. La prueba más evidente de esta decadencia ha sido la tramitación de dos de los grandes proyectos de Pedro Sánchez: los Presupuestos Generales del Estado y la Ley de Educación. En ninguno de los dos se han aceptado enmiendas . Ni las 3.600 presentadas para modificar las cuentas pactadas en el Congreso de los Diputados, ni las 649 para c ambiar algunos de los aspectos más polémicos de la norma educativa. Un trabajo que no ha servido para nada, ante la urgencia del Ejecutivo de tramitar de manera exprés estos dos proyectos legislativos, anulando totalmente la actividad de los senadores.

Pero estos dos datos son solo un ejemplo de la situación por la que atraviesa una institución que sigue a la espera de que se cumpla la eterna promesa de convertirla en una verdadera Cámara de representación territorial. El último intento se produjo el pasado mes de noviembre cuando la Comisión General de las Comunidades Autónomas aprobó una moción presentada por Unión del Pueblo Navarro (UPN), Partido Aragonés (PAR), Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Agrupación Socialista Gomera (ASG) y Teruel Existe, todos ellos del Grupo Mixto– y apoyada también por el Grupo Socialista , Izquierda Confederal y Nacionalista).

Reforma

El texto instaba al Senado a «iniciar, en el plazo de seis meses, los trámites precisos para abordar la reforma de la Cámara Alta con el fin de que asuma la función constitucionalmente reconocida como Cámara de las Comunidades Autónomas». Además, plantea que «en el plazo de un año presente un informe que recoja a tal fin las modificaciones precisas, tanto en el Reglamento de la Cámara como en la Constitución».

Los i mpulsores de la iniciativa destacan en la exposición de motivos el «escaso protagonismo que ha tenido durante la actual crisis sanitaria». Y ha sido precisamente en este tiempo en el que el Senado ha perdido gran parte de su relevancia, ante las reiteradas ausencias del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en las sesiones de control al Gobierno.

Debate Covid-19

El punto de inflexión se produjo cuando el presidente Sánchez no asistió el 30 de abril a la Comisión General de las Comunidades Autónomas, donde se debatió la gestión de la pandemia , enviando en su nombre a la ministra de Política Territorial, Carolina Darias. La oposición criticó duramente esta ausencia, justo en el momento en el que el presidente del Gobierno se jactaba de la «cogobernanza» con la que estaba gestionando la crisis del Covid-19. Hubiera sido un buen momento para escenificar la a ctitud dialogante de la que el presidente alardeó en la pandemia.

En los tres meses de aplicación del estado de alarma solo asistió una vez a l Pleno de control al Gobierno, el 5 de mayo. El 21 de abril, cuando se recuperó la actividad de la Cámara y se celebró la primera sesión plenaria, el presidente delegó en el vicepresidente Pablo Iglesias para responder a las n umerosas preguntas relacionadas con la pandemia. Posteriormente, se ha ausentado en los plenos del 30 de mayo, 2 de junio, 16 de julio, 6 de octubre y 3 de noviembre. Sí asistió el 16 de junio, abrió el curso político el 8 de septiembre y el último al que asistió fue el 17 de noviembre.

Senda de estabilidad

A todas estas ausencias y desplantes hay que sumar una de las primeras medidas impulsadas por el Gobierno de Sánchez en enero de este año, como ha sido la intención de acabar con la capacidad de veto del Senado a la senda de estabilidad presupuestaria. Para ello, los socialistas presentaron una Proposición de Ley en el Congreso para reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Este fue uno de los primeros acuerdos a los que llegó Sánchez en el verano de 2018 con sus socios de la moción de censura.

El primer intento fue en 2018, pero fracasó gracias a la mayoría del PP y Ciudadanos en la Mesa del Congreso. Actualmente se sigue tramitando, tras rechazarse las enmiendas a la totalidad de PP y Vox , y ello supondrá que la senda de déficit y de deuda no tendrá que superar con éxito la votación de ambas Cámaras, solo la del Congreso. Por lo tanto, una mayoría distinta no la podrá vetar en el Senado, como si sucedió en 2018, ya que el PP conservaba su mayoría absoluta en la Cámara Alta, tras la salida de Mariano Rajoy de La Moncloa.

Declive

E l declive del Senado ya se apuntaba al inicio de la Legislatura, cuando el Gobierno cambió el día de celebración del Consejo de Ministros . Del viernes pasó al martes, coincidiendo con la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta. Ello impedía preguntar sobre los acuerdos adoptados por los ministros. El Partido Popular pidió que la sesión de control se trasladara al miércoles, para que no quedara en un segundo plano tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, pero no se admitió su sugerencia.

Los populares se han mostrado muy críticos durante este año con las reiteradas ausencias del presidente del Gobierno de las sesiones de control, más que con el papel secundario del Senado en la tramitación de leyes. El portavoz del Grupo Popular, Javier Maroto , asegura a ABC que «se nota la aversión de Sánchez al control parlamentario porque se siente muy incómodo cuando se le pregunta sobre su gestión».

Sin embargo, Maroto, aunque admite que «el Senado no ha sido el foro para cambiar las leyes», sí que «ha sido el espejo» para constatar el precio que ha tenido que pagar Sánchez con los independentistas para que le aprobaran los presupuestos. «Al hacer coincidir la Ley Celaá con los presupuestos, los independentistas le cobraron el precio el mismo día. El Senado ha permitido, de una manera muy gráfica, destapar la estafa política de Sánchez».

Desde Ciudadanos, el senador Tomás Marcos asegura con contundencia que Sánchez u tiliza el Senado como «un plató de televisión y para su propio márketing personal». A su juicio, solo va cuando le interesa, «como una exposición de pose para decir que todo va fenomenal, pero cuando se le pregunta por el comité de expertos o sobre cómo va a ser la desescalada, no va porque no le interesa». En este sentido, asegura que «lo peor es que el presidente tiene la potestad de acudir, o no, los martes a la sesión de control» y que «huye de las preguntas».

El PSOE rechaza las críticas

Esta situación de ninguneo del Senado , especialmente durante el debate de la Ley de Educación, hizo estallar al portavoz de Junts Per Catalunya (JpCat), Josep Lluís Cleries . «Es una vergüenza que no haya interés para negociar ni dialogar los Presupuestos Generales del Estado», increpó al PSOE en el Pleno, a la vez que calificaba la situación como «una gran estafa parlamentaria». El portavoz nacionalista afirmó que han convertido el Senado «en un puro trámite, lo que representa una burla a la democracia y al parlamentarismo».

El senador de Vox, José Manuel Marín , asegura que «todas las funciones que se le atribuyen al Senado están siendo devaluadas y, por qué no decirlo, eliminadas». A su juicio, «esta devaluación y el desprestigio que el Senado experimenta hoy en día se ha visto agravado desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, adquiriendo mayor gravedad en la tramitación de dos de los más importantes desarrollos legislativos: los Presupuestos Generales del Estado y la nueva Ley de Educación». Una tramitación que considera una «auténtica tomadura de pelo, un paripé y una pérdida de tiempo y dinero».

El portavoz de Coalición Canaria, Fernando Clavijo , afirma que el Gobierno «utiliza el rodillo para aplastar la disidencia»

E l PSOE se defiende de estas críticas negando que «el Senado esté devaluado, en absoluto, ejerce las competencias que le otorga la Constitución», señala el portavoz adjunto, Tontxu Rodríguez. «Solamente hay que comparar la presencia de Sánchez con la de los dos últimos presidentes» y recrimina al PP que «dejara en un cajón» la reforma.