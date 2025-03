Robles e Iglesias, choque de trenes entre los socios de Gobierno

«Si piensan que con un poquito de presión mediática nos pueden doblegar están equivocados» (Pablo Iglesias, en TVE). «Nos hubiera gustado enterarnos de otra manera -de la salida de Iglesias del Gobierno- y no por la prensa» ( Margarita Robles , en Salamanca). Tal ... como informó ayer ABC, la convulsión política desatada tras la fallida moción de censura en Murcia; la planteada en Castilla y León; la convocatoria de elecciones por parte de Isabel Díaz Ayuso y la desbandada en Ciudadanos ha desatado un aumento de la tensión entre los socios de Gobierno cuyo desenlace final dependerá mucho de lo que suceda el 4 de mayo en Madrid. Diversas fuentes del Ejecutivo reconocen en privado que el horizonte de una legislatura larga es cada vez menos probable.

Que Pablo Iglesias iba a ‘doblar la apuesta’ tras su presentación a la desesperada como cabeza de lista de Podemos en la Comunidad de Madrid, donde la formación morada corría riesgo cierto de ser extraparlamentaria, se daba por descontado. Pero la crudeza en que lo ha hecho levanta ronchas en amplios sectores del PSOE, hartos de los desplantes de un partido que, según todos los sondeos, está en declive.

Ayer, en su tono habitual, el vicepresidente segundo del Gobierno avisó a los socialistas de que si piensan que con « un poquito de presión mediática » les puede doblegar, están equivocados. «No nos van a doblegar», dijo en relación con la regulación de los alquileres en la futura ley de Vivienda.

«Doblarnos el brazo»

«Van a intentar doblarnos el brazo, pero no lo van a conseguir», dijo, al tiempo que recordó que el acuerdo de gobierno se firmó en público y advirtió de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se puede permitir «mentir a la cara a sus votantes». Iglesias insistió en que su partido no va a consentir que se «falte al respeto a los ciudadanos» y se mostró seguro al afirmar que este tema va a salir adelante porque «es una vergüenza» que en España haya familias que tienen que dedicar el 60 o 70% de su sueldo para pagar el alquiler. « Conozco lo suficiente al presidente , para saber que eso no se lo puede permitir y como en otras tantas cosas vamos a ganar esta batalla porque tenemos una correlación de fuerzas en el Parlamento que va a hacer que la ganemos», sentenció. Iglesias está en campaña y eso pasa por incomodar al Gobierno del que todavía forma parte.

Ya sobre las elecciones en Madrid aseguró que «es más que probable» que cuando se investigue «de verdad» a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , «sea imputada y acabe en prisión». «Es un peligro para nuestra democracia que esta gente pueda gobernar. Son peligrosos, cuando decimos que el PP es sinónimo de delincuencia y de crimen estamos diciendo la verdad».

Margarita Robles, ministra de Defensa, aprovechó por su parte su visita a la base aérea de Matacán (Salamanca) para lanzar algunos mensajes nítidos a sus compañeros de Podemos, actuales y futuros, como Ione Belarra. Así, explicó que le hubiera gustado conocer la salida del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, «de otra manera»: «Quizá hubiera sido bueno que una decisión personal, muy respetable, no la hubiera hecho de la manera que lo ha hecho, a través de los medios de comunicación, porque un gobierno es un equipo».

Personalismos

Sobre las elecciones en Madrid, apuntó que Ángel Gabilondo es «un gran candidato» con un proyecto que «representa el rigor, que representa la serenidad y que representa algo tan importante que es el no hacer ruido». «Yo creo que los ciudadanos están cansados de los personalismos en política -añadió-, de estas cuestiones partidistas que estamos viendo estos días, con tránsfugas y demás, por lo tanto no a los proyectos personalistas, no a los proyectos que únicamente tienen pendiente y presente la clave de partido, y hay que tener unos proyectos que piensen en los ciudadanos con carácter general».

En cuanto a la futura incorporación al Consejo de Ministros de Ione Belarra, simplemente indicó que no la conoce en persona, solo « a través de los tuits ». Y que espera que de ahora en adelante se la pueda juzgar por su gestión. Belarra ha sido látigo habitual en las redes sociales contra la ministra de Defensa.