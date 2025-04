Robles: «La Monarquía parlamentaria es una pieza esencial en el pacto constitucional»

Ministra de Defensa, juez y «socialista sin carnet» al no permitírselo la carrera judicial, Margarita Robles (nacida en León, 1956, aunque «barcelonesa» de adopción) recibe a ABC ante el día de la Fiesta Nacional. Es jueves, se acaba de conocer la sentencia contraria del Tribunal ... Superior de Justicia de Madrid sobre el confinamiento en la Comunidad. Se muestra tranquila, como si supiera que el Gobierno tiene todo bajo control y que había un plan B.

Hoy celebramos el Doce de Octubre, día de la Fiesta Nacional. Ministra, ¿qué es la nación española?

La nación española es la patria de todos los españoles. Es una nación con muchísimo pasado. Un pasado muy glorioso, muy heroico, y con un presente que ha demostrado lo grandes que son los españoles en un momento tan difícil luchando contra la pandemia. Desde la responsabilidad, desde la solidaridad, con grandísimos colectivos como han sido los sanitarios, los militares, las fuerzas de seguridad, los transportistas y, sobre todo, cada uno de los ciudadanos españoles. Y tiene un enorme futuro. Una de las cosas de las que me siento más orgullosa cuando voy a reuniones internacionales, tanto de la UE como de la OTAN, es ver que España es un punto esencial; es un país sólido, serio y fiable.

Primera pregunta de actualidad: ¿Debe dimitir el vicepresidente Iglesias o tal vez cesarlo el presidente Sánchez tras pedir el juez García Castellón al Tribunal Supremo que le investigue por el caso Dina?

Primero, en este país se nos olvida que hay un principio esencial y básico como es el principio de presunción de inocencia. Por tanto, hasta que no haya una sentencia condenatoria todo el mundo sin excepción es inocente. En segundo lugar, soy absolutamente contraria a los juicios paralelos: hasta que no haya en su caso una sentencia del órgano correspondiente... lo demás son especulaciones o comentarios. En tercer lugar, en este caso en concreto es una exposición razonada que no implica nada puesto que es la Sala Segunda del Tribunal Supremo la que en su caso tendrá que decidir. Pero es muy importante que todo el mundo tenga muy claro que solo son los tribunales, mediante sentencias, los que tienen que decidir. Todos nos creemos jueces y no hay más jueces que los que son miembros del poder judicial.

Es cierto que formalmente el vicepresidente del Gobierno no está investigado o imputado. No obstante, para el presidente Sánchez o para Podemos prevalecía la idea que ante una imputación se tenía que dimitir...

Insisto, el vicepresidente no está imputado. Hay una exposición de motivos que se dirige a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es la que tiene competencias respecto al vicepresidente del Gobierno. Y éste, como cada uno de nosotros, tiene el derecho a la presunción de inocencia. Estos días hemos visto juicios paralelos que luego acabaron con una sentencia absolutoria.

¿Cómo explica a la ciudadanía que los miembros del Congreso puedan gozar de ese aforamiento que ha impedido que a esta hora el vicepresidente Iglesias esté imputado formalmente por el caso Dina?

El aforamiento es una garantía para el ejercicio de tu jurisdicción. Pero el aforamiento no implica, en absoluto, impunidad. Supone que en vez de juzgarte un juez te va a juzgar otro juez distinto. Pero en cualquier caso te va a juzgar un miembro del Poder Judicial.

¿Se debe temer por la Monarquía con el actual Gobierno? ¿Era momento de sacar en el debate público la confrontación de Monarquía y República?

Personalmente creo que no es el momento por una sencilla razón: España tiene un marco constitucional que nos ha permitido más de cuarenta años de libertades, de democracia y de convivencia. Un marco constitucional que fue el fruto de la generosidad de todos los hombres y mujeres que hicieron la Transición. La Monarquía parlamentaria, impecablemente representada por el Rey Felipe VI, es una pieza esencial en el pacto constitucional. En esto no hay ninguna duda sobre el compromiso del Gobierno y del presidente del Gobierno que lo ha expresado en múltiples ocasiones: refiriéndose al máximo respeto al pacto constitucional y a la Monarquía parlamentaria. Insisto, impecablemente representada por el Rey Felipe VI. Pienso además que en este momento las energías en España deben concentrarse en superar la crisis sanitaria, en superar la crisis económica y en sentirnos orgullosos también del marco constitucional que tenemos, que nos permite ese escenario de libertades y de garantía donde el respeto a las instituciones es esencial y básico. Y cuando hablo de respeto a las instituciones, hablo por supuesto de respeto a la Monarquía, al Poder Judicial, etc. Porque si queremos que España sea un país serio, sólido y fiable es importante que en el exterior vean también esa solidez en nuestras instituciones. Y, sin ninguna duda, la Monarquía es en España una institución constitucionalmente muy sólida.

Y la ciudadana Margarita Robles, ¿también aboga por la Monarquía?

La ciudadana Margarita Robles desde muy joven hizo oposiciones, es una jurista y cree solo y exclusivamente en el Estado de Derecho, en el marco constitucional y en el marco de las leyes. Y como una empezó desde muy joven a aplicar el Derecho eso lo tiene perfectamente interiorizado. El ordenamiento jurídico es lo que nos permite ser una sociedad libre, tolerante, garante... Cuando comencé a preparar oposiciones a juez, no había ninguna mujer juez en España, fíjese si tenía una enorme vocación como juez. Precisamente creo que el marco jurídico vigente es el marco que nos permite hacer una sociedad más justa, mejor, transformadora, que proteja a los más vulnerables y para eso el mejor marco es la Constitución.

Digamos que para un sector de la sociedad, de centro-derecha, usted es vista como «poli bueno» o «dique de contención» en el Gobierno de coalición frente a ocurrencias de Podemos. ¿Se reconoce en ese papel de garante, quizá, de la sensatez?

Sólo me reconozco como miembro de un Gobierno presidido por el presidente Pedro Sánchez. Me impliqué en el proyecto de Pedro Sánchez desde los principios. Me reconozco miembro de un Gobierno en el que soy ministra de Defensa, de lo que me siento absolutamente orgullosa pudiendo representar a los 120.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que cada día nos dan un ejemplo de generosidad y de valor a España. Y al mismo tiempo creo en el proyecto de Pedro Sánchez, que es transformador para hacer una sociedad más justa.

En el conflicto surgido entre el Gobierno y la Casa del Rey por la ausencia de Felipe VI en la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona le hemos escuchado criticar a Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pero no al ministro Alberto Garzón. En ese sentido, como ministra, usted tiró por la calle de enmedio. Pero, ¿le parece bien o mal que un ministro acuse al Rey de maniobrar contra el Gobierno?

No tiré por la calle de enmedio. No comparto las consideraciones del señor Garzón. Lo he dicho públicamente y además este es un Gobierno de coalición donde hay cosas que no compartimos. Pero también creo que cuando alguien es presidente del órgano de gobierno del Poder Judicial debe tener una cierta prudencia en determinadas consideraciones. Creo que las conversaciones que se tienen con el Monarca son siempre privadas y, por tanto, no hay por qué explicarlas. No suelo tirar nunca por la calle de enmedio, soy una persona que suelo defender, y además con una cierta vehemencia, aquello en lo que creo. Ni comparto las declaraciones del señor Garzón ni creo que fue procedente lo que dijo el señor Lesmes. Dicho esto, tengo defectos y cada día cometo errores. Estoy segura de que hay muchísima gente que no comparte lo que digo pero si hay algo que me puedo permitir, a estas alturas de mi vida, es decir aquello en lo que creo.

¿Pueden ser buenos unos presupuestos donde previamente se pacta una reforma laboral con Bildu?

Estos tienen que ser unos presupuestos de recuperación del país porque hay muchísima gente que lo está pasando mal. Todo aquel que crea en España, en una sociedad más justa o crea que hay que proteger a los vulnerables tiene que apoyar los presupuestos. Este no es el momento de hacer política sino de hacer una España mejor, una España con proyección de futuro y para eso es absolutamente imprescindible que tengamos esos presupuestos. Cuando España ha vivido una situación tan tremenda como la que aún estamos viviendo, creo que hay poco margen para el debate político.

Hasta ahora siempre había habido una línea roja con Bildu. ¿Se traspasa?

Insisto, estamos viviendo un momento político absolutamente diferente y creo que no hay que poner el foco en Bildu. Bildu es un grupo parlamentario como tantos grupos parlamentarios. Tenemos que poner el foco político en España, en los ciudadanos de España que son los verdaderos protagonistas y en los mejores presupuestos para España.

¿Tan difícil es llegar a un gran acuerdo con el PP?

Estoy muy sorprendida de muchas cosas que están pasando. Como cuando en la declaración del estado de alarma vimos aquellas descalificaciones en el Congreso de los Diputados por parte del Partido Popular al que yo tengo el máximo respeto. Era un momento difícil y lo bueno hubiera sido aparecer todos unidos para dar soluciones. También estoy muy sorprendida de que, después de siete años, no se haya renovado el Consejo General del Poder Judicial y que además el PP, de alguna manera, alardee de esa no renovación. Porque no podemos exigir a determinados grupos políticos que hagan una defensa de la Constitución cuando, por poner un ejemplo, el PP sabe que la Constitución fija para el CGPJ un mandato de cinco años, porque la Constitución ha querido que solo tenga cinco años de duración y, sin embargo, el PP está bloqueando en este momento al órgano de Gobierno de los jueces. Por tanto, creo profundamente en las instituciones, creo en los partidos de Estado y que es el momento de la responsabilidad. Hago una llamada a todos para que en este momento el debate político sea un debate de unidad que fortalezca nuestras instituciones para que sean más sólidas y creíbles. Ya habrá tiempo para el debate político. Y respecto al CGPJ, no me cabe en la cabeza que un partido de Estado, como es el PP, esté poniendo inconvenientes al cumplimiento de lo que es un mandato constitucional. Así se pierde mucha autoridad moral para dar lecciones a otros sobre el cumplimiento de la Constitución.

¿Y sería partidaria de iniciar un proceso legislativo para renovar el CGPJ sin el concurso del PP?

Soy partidaria de que la renovación se realice inmediatamente porque es el cumplimiento de lo que dice la Constitución, en la que creo firmemente como mejor marco de convivencia. Todas sus instituciones, empezando por la Monarquía, son esenciales y fundamentales. El Poder Judicial es esencial y nuestra Constitución ha querido que el CGPJ tenga una duración de cinco años.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, estuvo más tiempo del debido como vocal del CGPJ (2001-2008). Entonces no había tanta premura.

La misma y además le puedo decir que yo fui de las que estaba esperando a la renovación del Consejo. Porque fui vocal del Consejo y tardé otros dos años más en entrar [fue vocal de 2008 a 2013]. Por tanto, cuando la Constitución habla de cinco años, son cinco años. Y si en el pasado las cosas no se hicieron bien eso no puede ser un argumento para seguir haciéndolas mal.

Le cito tres frases del expresidente Felipe González: «En 78 años que tengo nunca, nunca, nunca he visto una incertidumbre de la magnitud que estamos viviendo»; «esto parece un puñetero Gobierno de taifas»; o «tengo orfandad representativa». ¿Algo pasa en el viejo PSOE respecto al sanchismo?

Respeto esas declaraciones del expresidente Felipe González, pero obviamente no las comparto. Este gobierno, con errores como todo el mundo y como también tuvo el gobierno de Felipe González, está tratando de vencer una situación inédita, una pandemia mundial. No se puede comparar la época en la que Felipe González fue presidente con la situación actual.