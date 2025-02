Robles cuestiona la tardanza en comunicar el paradero de Don Juan Carlos: «No fue bueno para la Monarquía»

La ministra de Defensa, Margarita Robles , mostró este lunes su convencimiento de que el tiempo que se dejó pasar hasta la confirmación definitiva del paradero de Don Juan Carlos tras su decisión de abandonar España no fue «bueno» para la Monarquía, una institución «sólida y que da credibilidad» a España.

Así se pronunció Robles, en una entrevista en la Ser, acerca de si ve conveniente que el Rey haya elegido Emiratos Árabes Unidos como destino tras salir de España con motivo de las investigaciones judiciales que le afectan.

La titular de Defensa eludió pronunciarse sobre este particular bajo el pretexto de no comentar «decisiones personales» . No obstante, y tras llamar al respeto a la presunción del padre del Rey Don Felipe, dejó claro que «nadie está por encima de la ley» y destacó que éste, «como cualquier otra persona, está a disposición de la autoridad judicial».

Robles también comentó que «los primeros días en los que no se dijo dónde estaba no eran buenos para la institución» monárquica, de la que dijo que es «sólida y que da credibilidad» a España. Por último, previno contra la tentación de aprovechar la situación judicial de Don Juan Carlos para «poner en cuestión el pacto constitucional».

