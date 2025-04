Calvo y Robles critican los ataques de Iglesias a los periodistas que Sánchez no censura, aunque «defiende la libertad de prensa»

Nuevo roce en el Gobierno de coalición a cuenta de los excesos de Pablo Iglesias . La vicepresidenta primer del Gobierno, Carmen Calvo , y la ministra de Defensa, Margarita Robles ha vuelto a chocar públicamente con el vicepresidente segundo la campaña de acoso a los medios de comunicación críticos del líder de Podemos.

Calvo ha declarado que la postura de Iglesias de choque directo con los periodistas incómodos es «su opinión» y ha sostenido que el lugar del Gobierno es respetar a los medios de comunicación. Más contundente ha sido Robles, quien no ha tenido inconveniente en reclamar a Iglesias «respeto y tolerancia» a la labor de los medios de comunicación, y ha asegurado que los insultos, «ni en redes ni en ninguna parte», nunca son «justificables».

Estas declaraciones llaman la atención teniendo en cuenta la equidistancia del propio presidente Sánchez o de su portavoz, María Jesús Montero . Sánchez, que ya esta semana evitó cuestionar a su socio de Gobierno, en la rueda de prensa ofrecida hoy en La Moncloa junto al primer ministro italiano se ha limitado a decir que él nunca ha hecho ningún comentario sobre el trabajo de los medios y tampoco va a hacerlo ahora, sin entrar a valorar las declaraciones de Iglesias.

«Yo mismo, a lo largo de mi trayectoria política, he sido objeto de valoraciones por parte de los medios de comunicación, las más de las veces negativas y otras muchas muy negativas», ha dicho Sánchez a preguntas de los periodistas. «Nunca he hecho ninguna valoración sobre ello. [...] Si no la hago sobre mí, no la voy a hacer sobre nadie más». Sánchez, como ya hiciera hace unos días, ha vuelto a reivindicar que el Ejecutivo de coalición que dirige «defiende la libertad de prensa».

El líder de Podemos se mostró partidario de «naturalizar que en una democracia avanzada, cualquiera que tenga presencia pública o cualquiera que tenga responsabilidad en una empresa de comunicación o en la política» esté expuesto «tanto a la crítica como al insulto en las redes».

Para el vicepresidente segundo, «todos los poderes que configuran la estructura compleja de los sistemas democráticos tienen que ser objeto de la crítica», tanto el poder legislativo, como el ejecutivo y también el cuarto poder. «Eso forma parte de la normalidad», defendió.

Ningún insulto es «justificable»

En declaraciones recogidas por Europa Press en su visita a la Unidad Médica de Aeroevacuación y la Unidad Médica de Apoyo al Despliegue situada en Torrejón de Ardoz, Robles ha asegurado que no comparte la opinión de Iglesias porque «en una sociedad democrática» los insultos no pueden ser «justificables». «Ni en redes, ni en ninguna parte», ha afirmado la ministra, para después apostar por «construir una sociedad basada en el respeto, la tolerancia y en tender puentes».

Así, la titular de Defensa ha insistido en que «la crítica es muy sana» pero «el insulto, en lo que tiene de descalificación y destrucción de puentes» no puede ser tolerado. «Quiero decir que los medios son el oxígeno de la democracia, y no comparto las críticas ni descalificaciones que puedan hacerse de los medios de comunicación», ha zanjado.

No es la primera vez que Robles choca con Iglesias. Hace unas semanas ya tuvo que defender la necesidad del proyecto de fabricación del vehículo blindado 8x8 , con un coste de 2.100 millones de euros, y atribuyó al «desconocimiento» el cuestionamiento realizado por Iglesias. Robles también se vio obligada a defender que el carácter militar de la Guardia Civil «no está en discusión en el Gobierno» , después de que el líder de Podemos se mostrara partidario de la desmilitarización del Instituto Armado, algo que defendió como líder de su partido, aunque sentado en una rueda de prensa en La Moncloa.

Por su parte, Carmen Calvo ha dicho que la normalización de las críticas y los insultos que ayer defendió el vicepresidente segundo es «su opinión» y ha sostenido que el lugar del Gobierno es respetar a los medios de comunicación , según informa Efe. «El Gobierno respeta a los medios de comunicación tanto cuando son proclives como cuando no lo son», ha dicho Calvo a preguntas de los periodistas antes de participar en Valladolid en un acto de reconocimiento de víctimas de la dictadura franquista

El Ejecutivo, ha dicho Calvo, tiene que «ocupar su lugar, y su lugar es el del respeto al trabajo que hacen los medios de comunicación y a su pluralidad». Calvo ha insistido en la defensa del papel de los medios de comunicación en un estado de derecho y una estructura de libertades en la que la libertad de expresión y la de información permiten el juicio ciudadano.