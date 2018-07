Rivera: «En Cataluña estamos viendo un clima de intimidación, y Sánchez mira hacia otro lado» Cs le pide al Gobierno que «limpie las plazas e instituciones de símbolos ilegales». «Si no, lo haremos nosotros», avisa

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha hecho este martes un balance de la legislatura y de la situación política que se vive en España desde el cambio de Gobierno surgido de la moción de censura. Un día antes de que el Congreso cierre sus puertas durante varias semanas, Rivera ha querido alertar de que el cambio en el Ejecutivo ha llevado a España a «depender de los separatistas, de los populistas y de los que quieren romper España» y ha denunciado la situación que a su juicio se vive en Cataluña y la «pasividad» de Pedro Sánchez ante esta cuestión.

«Después del cambio de Gobierno por la puerta de atrás y sin pasar por las urnas, ¿estamos mejor que hace dos meses?», se ha preguntado el líder de Cs. «Nuestra sensación y la realidad nos dicen que no. En Cataluña se vive una situación y un clima de intimidación a jueces, cargos públicos y catalanes que defienden la Constitución y la ley. Y debido a la sociedad entre Sánchez y los separatistas hace que el Gobierno mire para otro lado y no defienda a estos catalanes. Sánchez no se ha pronunciado sobre estos acosos», ha reiterado.

Rivera ha acusado al Ejecutivo de poner «las políticas en manos de los que quieren liquidar España, y no se puede gobernar España con los que quieren liquidarla», ha asegurado, y ha alertado de que «vamos camino del golpe a la democracia». En ese sentido, el presidente de Ciudadanos ha vuelto a pedir que se aplique el artículo 155 de la Constitución en «algunos ámbitos» de las instituciones catalanas para evitar la «intimidación» que ha denunciado. «Queríamos extender el 155 en algunas materias para que no sucediera lo que estamos viendo. Las cuentas están descontroladas eb Cataluña, las embajadas funcionan a pleno rendimiento para trabajar en contra de España, ha habido purgas en los Mossos d'Esquadra, hay acoso, y Puigdemont y Torra deciden cada una de las cosas que pasan en España, desde quién es el presidente de RTVE hasta si hay techo de gasto o no. Vamos hacia la insumisión», ha advertido.

También ha avisado al Ejecutivo de que si «no retira los símbolos ilegales presentes en las plazas, las playas y las instituciones, lo haremos nosotros». «El espacio público es de todos y tiene que ser neutral. Basta ya de que los catalanes constitucionalistas no podamos compartir el espacio público. Hay una pancarta en el balcón de la Generalitat que dice que España es una dictadura, y ya hay gente retirando símbolos».

El presidente de Ciudadanos también ha criticado las políticas económicas del Ejecutivo y el hecho de que no haya logrado aprobar el techo de gasto. «Nos encontramos con el anuncio de una subida de ocho impuestos para que Sánchez contente a sus barones y que así le puedan dar a la máquina del gasto sin cuadrar las cuentas. No compartimos su receta obsoleta: gastar más para subir impuestos y meterle la mano en el bolsillo a los españoles. Su fracaso en el techo de gasto ejemplifica que ni tiene mayoría ni ése es el camino a seguir», ha explicado Rivera.

Los «dedazos» de Sánchez»

Por todo ello, desde Cs han vuelto a pedir que el presidente del Gobierno convoque elecciones. A su juicio, la legislatura stá agotada, «en sus minutos de descuento». «No vale ser Gobierno solo para hacerse fotos y coger el avión oficial. Sánchez se esconde ante los principales problemas de España. Tiene que pisar la realidad. Se acabó. No hay techo de gasto. Estamos en manos de Torra. El Gobierno es débil, sin mayorías, sin votos, sin escaños. Tiene que convocar elecciones para tener un Gobierno fuerte y que España no esté en manos de Puigdemont, de Pablo Iglesias y de Torra».

Rivera también ha anunciado que su grupo pedirá las comparecencias de todos aquellas personas que el Gobierno ha puesto al frente de diferentes instituciones y empresas públicas, y que el líder de Ciudadanos ha calificado de «dedazos». «Hemos conseguido más dedazos; han puesto a una presidenta en RTVE a dedo, sin pasar concurso público; un miembro de la Ejecutiva del PSOE hace ahora las encuestas del Gobierno; otro socialista a gestionar Paradores... Por eso, vamos a registrar una batería de comparecencias, para ver qué sabe de hoteles el señor Óscar López, o qué sabe el exjefe del gabinete de Sánchez de Correos. Lo público se gestiona, no se ocupa», ha advertido el líder de Ciudadanos.

Junto a la petición de comparecencias, Rivera también ha anunciado el registro de una proposición no de ley para que el Congreso muestre su apoyo a la Policía y a la Guardia Civil por su gestión de la crisis migratoria. «Necesitamos brindar un apoyo incondicional y explícito a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque algunos partidos los atacan. Los agentes necesitan recursos, infraestructuras y apoyo, y sería bueno que el Parlamento diera un apoyo explítico», ha asegurado el presidente de Ciudadanos, que ha pedido mayores dotaciones de agentes en las vallas fronterizas, «al menos un 25%» y ha defendido facilitar la entrada a la inmigración regular «para que pueda trabajar en nuestro país», e impedírsela a la irregular y a las mafias «que quieren quebrantar nuestra ley».