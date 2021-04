Una revista afín a Al Qaida ofrece 60.000 euros de recompensa por matar a un policía en Occidente La Comisaría General de Información alerta a todas las brigadas de España y pide especial protección a los miembros de la UIP Se insta a los 'lobos solitarios' a atacar a los agentes en manifestaciones multitudinarias de países europeos

Cruz Morcillo Madrid Actualizado: 21/04/2021 01:26h

La Comisaría General de Información envió ayer una nota interna a todas las brigadas antiterroristas de España en la que alerta de una nueva amenaza contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado publicada a través de «la propaganda afín a Al Qaida». La nota, a la que ha tenido acceso ABC, detalla que se ha detectado en la revista «Manhattan Wolves Magazine» (Lobos de Manhattan) «el anuncio de una recompensa monetaria por la muerte de un agente de policía en cualquier país occidental».

Reitera la necesidad de «mantener activas las medidas de autoprotección al personal policial uniformado, especialmente entre los miembros de las unidades de intervención policial». La comunicación ha sido remitida también a los jefes de operaciones para repartirla entre las UIP.

La razón es que en el mismo número de la revista en el que se publica el anuncio se recomienda la comisión de ataques contra la policía durante las manifestaciones, dado que ese momento tiene muchas ventajas, según explican: numerosos objetivos a su alcance, anonimato entre la multitud y la posibilidad de portar armas pasando desapercibido.

Pago en bitcoin

Lobos de Manhattan, afín a Al Qaida, publicó su primer número en noviembre del año pasado. En el segundo, de hace solo unos días, además de artículos alentando a atacar incluye el mencionado anuncio de una recompensa en bitcoin, valorada en 60.000 dólares para «la primera persona que mate a un policía en un país occidental». La recompensa, matiza, está disponible únicamente «si el policía es cristiano, judío o ateo».

Detalla que el 'lobo solitario' que sea capaz de hacerlo si quiere cobrar tiene que mandar una foto documentando el ataque a la revista vía correo electrónico, un mail alojado en un servidor de la organización terrorista que se especifica. El anuncio aclara que la foto no será publicada y solo será usada para verificar el ataque. El magazine radical explica que no compartirá ninguna información sobre el ataque ni anunciara quién ha cobrado la recompensa. Y para quitarse responsabilidad asegura que los bitcoin los paga un tercero y no la revista.

Aprovechar los disturbios

Es el contenido más grave, pero no el único que puede afectar al nivel de amenaza terrorista en Europa y Estados Unidos. Un artículo titulado «El lobo solitario y las protestas» incita a sus seguidores a aprovechar los disturbios que se están produciendo en algunos países occidentales para perpetrar ataques de estos individuos. Identifica a Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido como los países más fáciles para actuar debido a sus manifestaciones.

El artículo da claves sobre en qué protestas es más fácil y efectivo infiltrarse diciendo que un lobo solitario debería escoger una «masiva y caótica» como las poselectorales de EE.UU. o las de los 'chalecos amarillos' franceses. En ese manual del terrorista recomienda elegir una protesta nocturna para que el atacante pueda escapar o esconderse con más facilidad.

Sugiere a sus adeptos que se hagan pasar por manifestantes y aparenten las mismas demandas que el resto para ganarse la confianza y pedir ayuda a la hora de actuar de forma violenta, por ejemplo en la quema de coches y contenedores. «De esta forma matarás a un gran número de cruzados porque están todos juntos; además este acto tendrá otras implicaciones, como que podrás incitar a los manifestantes contra los policías y les podrás echar la culpa de ser ellos quienes atacan y así lanzarlos contra los policías».

Como alternativa, plantean vandalizar tiendas y mobiliario público y privado porque los «cruzados están en guerra contra el Islam«. Entre las facilidades de camuflarse en una protesta masiva señalan la oportunidad de llevar cuchillos y cócteles molotov sin levantar sospechas. Y aportan otro argumento: las leyes sobre las protestas civiles no son tan duras como las que existen por terrorismo.

«Tu sentencia será diferente si te arrestan (que Alá te libre)«. En el primer número de »Lobos de Manhattan«, igual de incendiario, animaban a sus fieles a aprovecharse de la situación provocada por el Covid porque las mascarillas les facilitarían ocultar su identidad cuando estuvieran perpetrando ataques. En el segundo número la amenaza ha ido en aumento y se ha concretado en una compensación económica por asesinar a policías, de ahí la preocupación que ha generado en los agentes antiterroristas de toda Europa.