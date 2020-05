ENTREVISTA Revilla: «Torra felicitó a Sánchez cuando el estado de alarma: 'muy bien presidente, estoy contigo'» En una entrevista con ABC, analiza las cumbres semanales de presidentes, en las que Sánchez actúa con «manu militari», y reclama mayor participación en la desescalada

El presidente autonómico más locuaz y atrevido en sus declaraciones analiza en una entrevista en ABC cómo son las reuniones con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y cuál debe de ser el papel de las comunidades.

¿Por qué afirmó en el Senado que los presidentes autonómicos «pintan cero» en esta crisis del coronavirus?

No se nos ha tenido en cuenta, se nos ha preguntado, pero no han tenido la deferencia de dejarnos coparticipar de manera decisoria en la toma de acuerdos. Me parece una falta de delicadeza que a los consejeros no tengan la deferencia de decirles qué autonomías pasan a la fase 1 y se tengan que enterar por una rueda de prensa. La sensación es que hemos ido detrás y hemos sido informados a posteriori, en las ruedas de prensa del presidente, casi al mismo nivel que los demás.

¿Cree que Sánchez les ha utilizado como figurantes para justificar que hay diálogo con las autonomías? ¿No es un teatro que primero dé una rueda de prensa y posteriormente se reúna con ustedes?

He estado de acuerdo en que tiene que haber alguien que dirija todo, pero teniéndonos a todos informados. Haber participado más decisivamente, que no solo como meros oyentes.

Tenía una oportunidad de debatir con las autonomías en el Senado y se ausentó. ¿Fue un fracaso, como usted dijo, tuvo miedo Sánchez?

Tuvimos una ocasión el otro día de haber hecho un debate y darle sentido al Senado. Me sentí muy extraño, tendría que haber sido el foro de ese debate, nos habríamos encontrado a otro Torra. No fue ningún socialista, porque esto se hizo a petición del Partido Popular, y esto es el partidismo. Basta que lo diga este para que yo diga que no. Debería de haber partido del propio presidente.

¿Qué dinámica tienen las reuniones con el presidente?

Él interviene durante una hora o tres cuartos y nos cuenta los datos que ha dicho el día anterior. Después todos vamos planteando la peculiaridad de nuestro territorio. Las reuniones deberían de ser antes de la rueda de prensa para coparticipar con el Gobierno en las decisiones que se toman. Se ha tomado esa línea de manu militari: el mando único, asesorado por quien él considera los expertos, ha decidido esto.

¿En esas reuniones ha habido algún enfrentamiento, alguna tensión?

No, el tono es sorprendentemente tranquilo, probablemente porque las reuniones no son públicas, si fueran públicas sacaríamos pecho. Allí estamos como corderitos. Hasta Torra, cuando se declaró el estado de alarma, le felicitó efusivamente: «Muy bien, presidente, estoy contigo». La televisión y los medios condicionan mucho a los políticos. Es una balsa de aceite, la razón principal es que si fueran grabadas el Torra estaría echado al monte. Las reuniones son como de un grupo de amigos.

¿Cree que esas reuniones deberían ser públicas?

Me hubiera gustado que el Senado hubiera celebrado en esta coyuntura dos o tres reuniones del presidente con los presidentes autonómicos y que hubieran sido públicas. En las reuniones con el presidente no ha habido ningún tipo de queja por parte de nadie. Si la gente descubriera al Torra de las reuniones con el presidente... una amabilidad, que te dan ganas de irte a comer con él y a tomar unas copas. Si esas mismas personas intervienen en el Congreso de los Diputados con vosotros delante, eso ya es la guerra. Me sorprende el tono, es una maravilla, reuniones tranquilas.

¿Tiene la impresión de que hay ocultamiento de información?

Pues no lo sé, no me parece correcto que quien va a decidir esto no sepamos quiénes son. A nosotros no se nos ha dicho, la razón no la entiendo, supongo que serán muy buenos.

¿Confía en que de la comisión del Congreso salga algún acuerdo?

¿Te soy sincero? Visto los debates del Congreso, por desgracia creo que no. Yo le diría a Pablo Casado que ahora, en un horizonte de dos o tres años, hay un presidente que, te guste o no, yo le conozco, es un tío muy tenaz, no hay alternativa. Este hombre, no penséis, que yo le conozco, no va a tirar la toalla, y hay que preparar una alternativa en base a que los españoles veamos ahora una colaboración, imponiendo una serie de medidas que pueden ser buenas para todos y firmando un pacto más ambicioso que el de la Moncloa porque la situación es más grave.

Mi consejo a Pablo Casado, que no le conozco, es que hagamos un esfuerzo y plantee cosas que al otro partido no le quede mas remedio que admitir y pongámonos de acuerdo para relanzar esto, ya llegará el momento de que cada uno pague por los errores que ha hecho.