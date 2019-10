La respuesta al Supremo también enfrenta a JpC y ERC Puigdemont acusa a Torrent de «desleal» por acudir a una reunión con Colau

El independentismo preparó dividido la respuesta a la sentencia del «procés», y una semana después, en medio de una gravísima oleada de violencia, la fractura ya es abierta. Tal y como informaba ayer ABC, ERC está dispuesta a dejar caer el Gobierno de Quim Torra con la previsión de que puedan celebrarse elecciones autonómicas en el mes de febrero. La figura de Quim Torra está amortizada políticamente, y la pésima gestión que ha hecho de la crisis no ha hecho más que convencer a los republicanos de que la legislatura ya no tiene más recorrido. La novedad es que el convencimiento de que Torra es un cadáver político ya no solo es patrimonio de ERC, sino que también alcanza al PDECat y Carles Puigdemont, su valedor.

En este contexto, y mientras en el PDECat ya solo esperan el día en el que sus socios de ERC aprieten el botón rojo, las crisis entre unos y otros se suceden. La última escaramuza se ha producido como consecuencia de una reunión pensada para tratar de rebajar la tensión en Cataluña a la que acudieron sindicatos, patronales, entidades vecinales, el presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC), y la alcaldesa Ada Colau. En cambio, no asistió ningún miembro de JpC o del Govern.

La presencia de Torrent indignó a JpC, donde se leyó su asistencia al encuentro al que vetó la presencia de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) como un acto de traición al acuerdo político entre neoconvergentes y republicanos. De inmediato, el expresidente Puigdemont lanzó una advertencia. «La deslealtad y la división intencionadas son un grave obstáculo, difícil de superar. Ningún cálculo partidista o personal lo justifica. Algunos se darán cuenta cuando ya sea demasiado tarde y descubrirán que la unidad que tanto reclamamos habría sido muy eficaz en estos momentos».

En paralelo, Josep Costa, vicepresidente primero del Parlament, diputado de JpC y uno de los irreductibles fieles a Puigdemont lamentó en las redes sociales que haya conocido la propuesta de Torrent por la prensa y que no se haya creado un espacio de trabajo «transversal»: «Nos hace falta unidad y no iniciativas sectarias», señaló. Tras el enfado de JpC, y para rebajar la tensión, fuentes del entorno de Torrent precisaron que no se convocó a ningún partido a la reunión porque era solo para entidades e instituciones y han asegurado que se invitó al Govern, pero no pudo asistir.

Junqueras y la desobediencia

La polémica llegaba el mismo día en que el líder de ERC, Oriol Junqueras, hizo un llamamiento abierto a «buscar alianzas más allá del independentismo sin renunciar a las actuales», un guiño a los comunes en línea con lo que significó en realidad la criticada reunión de Torrent. En una entrevista este domingo en «El Periódico» Junqueras quiso remarcar que el independentismo es pacífico e instó a perseverar en la línea de «la movilización permanente y la desobediencia civil» como herramientas igual de imprescindibles que el diálogo institucional y las relaciones a nivel internacional».