El reparto de comisiones en el Congreso enfrenta a PP y Vox Ciudadanos también se queda fuera

Gregoria Caro SEGUIR Madrid Actualizado: 08/02/2020 02:14h

PSOE y Unidas Podemos (UP) consumaron ayer su estrategia de impedir que los 52 diputados de Vox y los diez de Ciudadanos tengan representación en las comisiones legislativas del Congreso. En esta ocasión, culminaron su propósito y consiguieron además que el reparto aumentase la brecha existente entre los tres partidos del centro-derecha, Cs, PP y Vox.

Ayer se constituyeron las 21 comisiones legislativas -105 cargos en total- y tres de las cinco reglamentarias; Estatuto del Diputado, Peticiones y Reglamento. Si bien Vox tendrá una secretaría en cada una de estas tres últimas, ni el partido que preside Santiago Abascal ni Cs ocuparán alguno de los 105 cargos de las comisiones legislativas que se repartieron ayer ni de las que quedan por configurar; faltan doce comisiones no legislativas y dos permanentes, hasta llegar a 38. De ellas, 17 estarán presididas por el PSOE, siete por el PP, seis por UP, una por ERC y otra por PNV. Sin Vox ni Cs. «No votamos a Vox por higiene democrática», expresó ayer en Twitter el secretario general del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas. Unas declaraciones que encolerizaron a los líderes de Vox, que centraron sus ataques en el PP, a quienes acusan de pactar entre bambalinas con el PSOE y socios para vetarles. «El trizquierdito: el PPP (en referencia a PP, PSOE y UP) se alía para intentar aislar a Vox», contestó su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros. «Se equivocan de enemigos», añadió.

También abundó en las críticas a los populares la secretaria general del grupo de Vox, Macarena Olona, que les acusó de «mercadeo». Fuentes parlamentarias del PP aseguraron, por su parte, que se ofrecieron a negociar con Vox vicepresidencias, pero éstos las rechazaron. Les acusan de exigir presidencias («un 15 por ciento», dicen), algo que no depende de ellos, sino «del grupo mayoritario; el PSOE». Los populares lamentaron las críticas y reprocharon que Vox «tiene un problema de institucionalidad, de no saber cómo funciona la Cámara». Por su parte, el portavoz adjunto de Cs, Edmundo Bal, en declaraciones a los medios de comunicación, acusó al PSOE de poner como «condición inexcusable para negociar con el PP» que su partido no tuviera representación en las comisiones. Sin embargo, evitó críticas al PP por no cederles un puesto. A su juicio, el PSOE «prefiere» a los independentistas, aunque éstos «tengan menos apoyos».

Fuentes del PP admitieron que el PSOE les exigió no ceder ninguna presidencia a otros partidos para poder acceder a sus siete. «Entre tener siete presidencias o cero, nosotros preferimos siete», explicaron. Aunque sí señalaron que cuando se pusieron en contacto con Cs para ofrecerles vicepresidencias y secretarías en las comisiones, el partido naranja las rechazó. «A Cs no les interesa tener a alguien en la mesa con diez diputados porque no tendrían diputados suficientes para tener también una portavocía», valoran en el PP.