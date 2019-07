El Redondazo

Seguir Juan Fernández-Miranda @juanfmiranda Madrid Actualizado: 23/07/2019 02:14h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Otro gallo habría cantado si Pedro Sánchez hubiera puesto en su intención de cortejar a Podemos la mitad del garbo que Adriana Lastra en aplaudirle a él. Qué entusiasmo. Le deben picar las palmas de las manos después de haber asumido la entregada misión de ser la encargada de lanzar el aplauso para que la bancada socialista le siguiera en sumisión coral: Sánchez hace un silencio, Lastra da una fuerte palmada y los 121 diputados restantes rompen a aplaudir. Impostura propagandística sin disimulo alguno.

Esos aplausos permitieron a varios diputados socialistas sortear el sueño, aunque no disimularlo. Quien no pudo esconder los bostezos fue Pablo Iglesias, que acudió al Hemiciclo esperando ser protagonista del cortejo «sanchil» y no

