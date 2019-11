Caso Diana Quer Razón y corazón en un pozo La condena por asesinato parece imposible de soslayar, pese a que la abogada –de oficio– se ha dejado la piel en sostener que el Chicle cometió un homicidio

Cruz Morcillo SEGUIR Actualizado: 27/11/2019 08:45h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hay un pozo oscuro y en el fondo de él una joven, casi una niña. Lo que queda de ella al cabo de 500 días. Dos bloques y un cable en torno a su cuerpo. El horror y el miedo que supura esa imagen y las palabras que la han descrito en una sala judicial se tatuarán en las retinas de quienes las han visto. Sobre todo del Jurado. Los nueve que tienen que decidir el futuro del Chicle ya están deliberando. No es fácil. Ayer Fernanda Álvarez, su abogada, les pidió que se guiaran por la razón y no por el corazón. Traducido significa que olviden el pozo, el tanga de Diana Quer, las palabras de las testigos a las que trató de subir a su coche o las subió; que olviden las no pruebas de la supuesta violación de Diana o el enfrentamiento entre los forenses y, por tanto, impidan que su cliente sea condenado a prisión permanente revisable.

La condena por asesinato parece imposible de soslayar, pese a que la abogada –de oficio– se ha dejado la piel en sostener que el Chicle cometió un homicidio. Ha intentado «humanizarlo», borrar al depredador sexual que aparece en las pesadillas de cualquier mujer una madrugada. La prisión permanente sigue en el aire y hasta Juan Carlos Quer anticipa que no llegue a producirse. «Al menos me tranquiliza pensar que será condenado por el crimen brutal cometido sobre mi hija», escribió tras el rifirrafe entre forenses. Es paradójico que la cara visible de tantas víctimas que luchan por su aplicación pueda ser el que la tenga más lejos. La Fiscalía y la acusación particular no se han movido de sus tesis: Diana fue violada y asesinada. Y eso equivale a la máxima pena. Todos los indicios apuntan a la agresión sexual, mantienen. El Jurado ha escuchado lo que el Chicle hizo o intentó con otras. Y ha visto el pozo y a Diana: corazón. La razón es el objeto del veredicto.