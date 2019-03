De Quinto, el flamante fichaje de Ciudadanos que apostó por un referéndum «a la canadiense»

Todo deja rastro. Las opiniones expresadas en Twitter, también, y el último que se ha buscado un problema por las opiniones mostradas en dicha red social en el pasado es Marcos de Quinto. El exdirectivo de Coca Cola y flamante fichaje de Ciudadanos para las próximas elecciones apostó hace poco más de un año por un referéndum pacto en Cataluña.

«Estoy por un referendum pactado siempre que sea a la canadiense», manifestó en Twitter De Quinto en febrero de 2018, cuando también subrayó que, con esta fórmula, esperaba que «regiones dentro de Catalunya puedan (a su vez) no independizarse si, así, democráticamente lo deciden».

