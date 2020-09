Pujol a Puigdemont: «No ganarás» El PDECat resiste mejor de lo que creía a la escisión de un Puigdemont que sólo quiere a obedientes. Mas en público y Pujol en privado apoyan a la vieja Convergència

Salvador Sostres SEGUIR Barcelona Actualizado: 21/09/2020 02:35h

Ha sido algo personal que se ha vuelto algo político. Ha sido una historia de amor que se ha vuelto tóxica. Carles Puigdemont, en la distancia y en las inseguridades que crea la distancia, sólo quiere estar rodeado de asistentas. El PDECat se ha desvivido por ayudarle y patrocinarle los últimos 5 años, desde que sucedió a Mas en la Generalato, pero el forajido no ha perdido ocasión de humillarles.

«Mi espacio político» -les dijo en la conversación que llevó a la ruptura- «va desde la CUP hasta lo más convencidos del PDECat y el resto no me interesa». El que lleva más de 40 años militando en Convergència -desde las juventudes- dice ahora que no quiere que la