Puigdemont, eurodiputado electo solo tres semanas La Junta Electoral planea citar a los eurodiputados el día 17 para acatar presencialmente la Constitución Si el expresidente fugado pone el pie en España será detenido. Si no acude a la cita no podrá ser eurodiputado

La Junta Electoral Central planea citar el próximo día 17 de mayo a los 54 eurodiputados que resultaron electos el pasado domingo para que entreguen el acta de parlamentarios europeos y acaten la Constitución de manera presencial en el Congreso de los Diputados y recojan el acta de eurodiputados, tal y como exige la Ley Orgánica Electoral (LOREG).

La fecha de la cita, aún no confirmada oficialmente por el organismo, pondrá fin, con toda probabilidad, a la efímera carrera del expresidente de la Generalitat catalán, Carles Puigdemont, como parlamentario europeo.

No en vano, si pone el pie en España para intentar acatar la Constitución será automáticamente detenido por las fuerzas de seguridad. Si no lo hace, no podrá formalizar su condición como eurodiputado y no recibirá la credencial que necesita presentar ante el Parlamento Europeo. Su escaño pasará al siguiente candidato presentado por su partido.

En total, sus días de parlamentario sumarán poco más de tres semanas ya que, como muy tarde, el último día posible para que la Junta Electoral fije la cita sería el 21 de mayo, según el calendario electoral. La LOREG establece que como muy tarde el vigésimo día después de las elecciones, la Junta Electoral llevará a cabo la proclamación de electos -el 15 de mayo como máximo- y que en los cinco días siguientes tendrá lugar la jura de la Carta Magna.

Aún así, Puigdemont ha mantenido a la mayoría de los españoles en vilo ante la posibilidad de verse representados en Europa por un fugado de la Justicia. Y es que en el Parlamento Europeo la circunscripción se establece por cada país, de manera que los europarlamentarios elegidos en España representan al conjunto de la nación y no solo a los votantes de las comunidades autónomas donde resultaron elegidos.