Puig y Moreno reprochan favoritismos a Sánchez y Urkullu aplaude la «cogobernanza»

El malestar de algunas regiones ha vuelto a repetirse un domingo más. Mañana la mitad del país pasa a la fase 1 de la transición hacia «la nueva normalidad» y la otra mitad se mantendrá en la fase 0. Durante la novena videoconferencia con los presidentes autonómicos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha informado de las últimas decisiones y órdenes publicadas, así como de la evolución del plan de desescalada en los diferentes territorios. El encuentro no ha estado exento de reproches y debate.

Valencia y Andalucía han afeado al Gobierno favoritismos de cariz político con algunos territorios, mientras que el País Vasco, crítico en las últimas semanas, ha aplaudido en esta ocasión el proceso de «cogobernanza» después de su acuerdo para garantizar la mayoría en la cuarta prórroga del estado de alarma. La Comunidad de Madrid ha denunciado una campaña contra su gestión y Cataluña ha exigido más recursos económicos.

Durante una rueda de prensa posterior al cónclave, la ministra portavoz, María Jesús Montero , y el ministro de Sanidad, Salvador Illa , han comparecido para hacer balance. Después de las críticas recibidas por los territorios, Montero ha asegurado que los criterios para que las provincias avancen en la desescalada responden a «razones técnicas» y «no políticas».

La portavoz ha recordado además que el Gobierno apoyará económicamente a las comunidades con el Fondo de Reconstrucción de 16.000 millones de euros . Por su parte, Illa ha puesto en valor la «cogobernanza» y ha señalado que a partir de mañana estudiarán algunas propuestas recibidas este domingo por las regiones, como la de recuperar las actividades de caza y pesca en la fase 2.

Puig exige «transparencia»

El presidente de la Comunidad Valenciana y barón socialista, Ximo Puig , ha expresado que la «cogobernanza no ha funcionado» en su región y ha demandado la transparencia y el diálogo que existe con otros territorios. Un tono más crítico que en la reunión de hace una semana.

El presidente valenciano ha asegurado que defiende las reuniones entre los presidentes autonómicos. Pero ha subrayado que no por ello deben de bloquearse los canales bilaterales entre Gobierno central y regiones , según informan fuentes del Ejecutivo valenciano.

Además, ha exigido «rigor» a Pedro Sánchez porque dice no entender que su región no haya pasado en su totalidad a la fase 1. «La respetamos (la decisión), pero se debe materializar con indicadores que la sociedad conozca», ha pedido. Aunque ha querido dejar claro que confía en la gestión del Gobierno y el Comité Técnico . Por otro lado, subrayó que el reparto del fondo extraordinario para las comunidades requerirá «discusión» porque no todos están de acuerdo en los criterios.

Ayuso denuncia una campaña contra ella

Durante su intervención, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , se ha quejado de los ataques del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias , y del mensaje publicado en Twitter por el PSOE cargando contra su gestión . Fuentes del PP autonómico lamentan que Sánchez no ha respondido y ha esquivado el asunto . «Creo que eso ayuda poco a la convivencia y al trabajo conjunto entre administraciones», ha lamentando Ayuso.

Ayusa ha pedido a Sánchez que la Comunidad de Madrid entre en la fase 1 para seguir avanzando después del «zarpazo» del coronavirus. «Madrid necesita dar un paso adelante» . Especialmente preocupada por la crisis económica, la presidenta madrileña ha explicado que su región cuenta con el 60 por ciento de las grandes empresas y «es un motor económico para que todos los demás sigan funcionando».

En este sentido, informan fuentes populares, le ha expresado al Gobierno lo siguiente: «Tenemos que empezar a conjugar esa delgada línea a la que todos nos estamos viendo abocados para seguir defendiendo a los más vulnerables frente al coronavirus con la salida económica».

Moreno habla de «trato diferente»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha denunciado un «trato diferente» respecto a otras comunidades. Fuentes del Partido Popular señalan que Moreno ha expresado ante Sánchez que «es difícil de entender» que distritos sanitarios como la Costa del Sol, con 1.6 casos PCR por 100.000 habitantes, no pueda pasar a la fase 1 cuando otros con «incidencias mucho más elevadas» sí lo han hecho.

Esta decisión, según ha advertido Moreno, causará un «daño reputacional» a marcas como la Costa del Sol o Costa Tropical de Granada. Por ello, el presidente de Andalucía pide a Sanidad que reconsidere la orden y aplique «el mismo criterio» que al resto de regiones. Además, ha manifestado su «discrepancia» con el reparto de los 10.000 millones de euros adicionales para gasto sanitario.

Las fuentes mencionadas consideran que Hacienda ha modificado de «manera unilateral» el criterio pactado con Sanidad, que abordan como «más razonable». La Junta de Andalucía cuantifica que perderán 561 millones de euros con el nuevo sistema.

Urkullu aplaude la «cogobernanza»

El lehendakari del País Vasco, Iñigo Urkullu, se ha mostrado mucho más amable con el presidente Sánchez que en las últimas reuniones. El Gobierno logró aprobar esta semana la cuarta prórroga del estado de alarma gracias al acuerdo «in extremis» de Ciudadanos y PNV.

Algunas regiones creen que precisamente por ello existe un trato preferencial con el País Vasco, habida cuenta de que el Gobierno ha acordado medidas específicas para el plan de desescalada en la región . Urkullu ha aplaudido el proceso de «cogobernanza» del Gobierno central durante su intervención.

«La capacidad de decidir en el ámbito sanitario asistencial nos ha permitido adaptarnos a la realidad de Euskadi», ha expresado en la videoconferencia, según informa Servimedia. «También el acuerdo alcanzado esta semana en el Congreso», ha añadido. Una referencia al pacto que cerró el PNV con La Moncloa para garantizar los apoyos a la alarma en la votación del jueves.