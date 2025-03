PSOE y Unidas Podemos usarán los Presupuestos fallidos como base para negociar

El Congreso de los Diputados aprobó esta semana el techo de gasto para 2020 y 2021, antesala de lo que serán los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que, según anunció el Gobierno, se espera que se presenten en la Cámara baja antes de junio y se aprueben «a lo largo del verano» . No se sabe cuándo. PSOE y Unidas Podemos (UP) aún no han empezado a trabajar en el documento, aunque fuentes parlamentarias explican que usarán las cuentas fallidas de 2019 como base para negociar. «Es un buen punto de partida», subrayan.

Aquellos presupuestos, pactados entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en octubre de 2018, fueron tumbados por el Congreso en febrero de hace un año con los votos en contra de los diputados de ERC y PDECat y con un mapa parlamentario muy diferente al actual. El rechazo contribuyó al adelanto de las elecciones generales para el 28 de abril. La comunicación con el partido liderado por Oriol Junqueras ha mejorado desde entonces y los portavoces de PSOE y ERC, Adriana Lastra y Gabriel Rufián, «tienen contacto constante» . El PSOE, de hecho, tiene mucha mejor relación con ellos que con JpC. Además, explican las fuentes consultadas, el hecho de que UP esté en La Moncloa dulcifica el trato con los grupos nacionalistas y autonómicos para las cuentas: «Partido Popular, Ciudadanos y Vox no se hablan con los partidos autonómicos», dicen.

Por otro lado, según publicó Efe y confirmó después ABC, el jueves Rufián y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias , comieron juntos en el Congreso para reforzar su relación, ergo, la de sus partidos; ya que en los últimos meses no pasaba por su mejor momento. Es esta una de las razones por las que Iglesias puso al frente del Grupo Confederal a Jaume Asens, portavoz de los comunes, un perfil mucho más potable para el independentismo catalán y el resto de nacionalismos.

No obstante, ni en el Gobierno ni en los grupos parlamentarios se aventuran a fijar un día en el calendario para las cuentas. Advierten de que, aunque su «voluntad» es presentarlas cuanto antes, «todo dependerá de las elecciones catalanas y de cómo se desarrolle la mesa de diálogo» entre el Gobierno central y el catalán. Por otro lado, explican fuentes gubernamentales, a pesar de que no ha empezado la negociación formal, las cuentas se podrían presentar en cuestión de días porque el texto está muy avanzado del trabajo hecho meses atrás por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero , y el portavoz en el Congreso de UP, Pablo Echenique .

Pero todos coinciden en que los PGE no llegarán al Congreso hasta que no se tengan garantías de que saldrán adelante. «Los tenemos que traer cuando tengamos todos los apoyos asegurados , y eso depende de la agenda catalana, y nadie sabe qué va a pasar», explican desde el grupo parlamentario de UP. «Esperamos que vaya bien la mesa, ERC y PSOE están siendo valientes , están sabiendo acercar posiciones para entenderse», continúan.

Trabajándose a EH Bildu

El PSOE también se emplea en cultivar vínculos con EH Bildu. Esta semana, según informó la portavoz del grupo nacionalista vasco, Mertxe Aizpurua , se reunieron con Lastra y otros dos socialistas para «acercar posturas» y compartir reflexiones «de cara al proceso presupuestario». El Gobierno aspira a replicar la aritmética parlamentaria resultante de la votación del techo de gasto, donde l a abstención de ERC y EH Bildu reforzó su pacto de investidura con las cuentas casi a la vista. Por su lado, el PNV lanzó una advertencia mediante su portavoz económica, Idoia Sagastizabal : «Nuestro voto favorable no es un cheque en blanco a la aprobación del proyecto de Presupuestos, si es que finalmente se presenta».