PSOE y PP ultiman negociaciones para un acuerdo de mínimos en UE y sanidad El Congreso vota mañana las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción

Noticias relacionadas Optimismo en la recta final de la cumbre europea

Una vez más, los partidos políticos llegan al examen final con los deberes por hacer. El pleno del Congreso de los Diputados debe aprobar mañana las conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica tras el coronavirus, y el PSOE y el PP continúan negociando para alcanzar un acuerdo, al menos, en los ámbitos de Unión Europea y de sanidad.

En economía y políticas sociales los populares ya han tirado la toalla, con políticas diametralmente opuestas a las del Gobierno de coalición, aunque Ciudadanos (Cs) presiona en este último bloque para intentar que PSOE y Unidas Podemos (UP) den su brazo a torcer y acepten incluir también ayudas a la educación concertada.

Las negociaciones continuaban ayer «en todas las instancias». A nivel de partido, de grupo parlamentario y directamente con miembros del Gobierno, dirigentes del PP buscaban una postura común en Europa y en sanidad, mientras Cs intentaba hacer entrar en razón al PSOE con la exclusión de la concertada. Esta segunda y última oportunidad de cerrar un acuerdo lo más consensuado para la reconstrucción pos Covid-19 coincide con el Consejo Europeo en el que Pedro Sánchez defiende la posición de España sin haber conseguido unidad interna.

Mirada a Europa

Ayer el presidente del PP, Pablo Casado, deseó que de esta cumbre europea salga un acuerdo beneficioso para España, si no ahora, la semana que viene, pero también advirtió al presidente del Gobierno de que deberá emprender reformas, como hizo Mariano Rajoy, para recuperar la credibilidad en la Unión Europea. «Tenemos que lamentar que hayamos llegado sin los deberes hechos», expresó ayer Casado, escoltado por Luis de Guindos, en la inauguración de los cursos de verano de El Escorial (Madrid).

En estas jornadas también participó la ministra de Igualdad y número dos de Podemos, Irene Montero, que cerró filas con el mensaje que el presidente del Gobierno ha defendido estos días en Bruselas. «Las recetas de austeridad no han sido buenas para nadie», señaló, un recado que también iba destino a los populares. A última hora de la tarde, fuentes del PSOE explicaron a ABC que seguían negociando con el PP. Sin embargo, evitaron hacer una valoración de las conversaciones ya que todo seguía abierto. La negociación también estaba realizándose de forma paralela con el resto de grupos parlamentarios. Menos Vox.

Sí hubo un contacto presencial en la tarde de ayer, según ha podido saber ABC, entre el secretario general de Presidencia, Félix Bolaños, Adriana Lastra y Rafael Simancas (PSOE), y Ana Pastor y Guillermo Mariscal (PP). Por la mañana, la vicepresidenta segunda del Congreso y diputada del PP, Ana Pastor, expresó en «NEF Online» que seguirían negociando «con voluntad para un gran pacto en sanidad y en UE». Y añadió que, aunque aún tenían temas que tratar, el PP no se levantó «ni un solo segundo de la mesa».

Los bloques negociados Unión Europea PSOE: el Gobierno y el PSOE exigieron durante semanas el apoyo en Europa del PP, y criticaron con dureza sus reproches, sin embargo, parece que ahora llegarán a un acuerdo. PP: el PP está dispuesto a ayudar al Gobierno en Europa y le tiende la mano, pero pide que la posición se asiente sobre dos pilares: solidaridad y responsabilidad. Sanidad PSOE: el objetivo del PSOE es lograr un acuerdo con el PP en materia sanitaria, es uno de los bloques que ven más factible para encontrarse. PP: Ana Pastor, exministra de Sanidad, está abogando por el entendimiento. El PP pide concreción en la financiación. Economía PP: la receta económica del PP pasa por reformas que no quieren asumir ni el PSOE ni Podemos. Ayer Casado volvió a reivindicar una bajada impositiva. Social PSOE: el bloque de medidas sociales es el que presenta una negociación más complicada. Solo ha logrado el apoyo de PSOE y Unidas Podemos. Si Vox vota, la oposición puede obligar a incluir ayudas a la educación concertada. PP: para el PP es inasumible, entre otras cosas, que se asfixie a la educación concertada.

Hoy en el Congreso se votan en pleno las nada menos que 686 enmiendas que llegan vivas de la comisión. Los grupos tendrán de plazo para presentar transaccionales hasta las cuatro de la tarde, en el caso de llegar a puntos de coincidencia en sus distintas aportaciones. El plazo para votar, de manera telemática, se abrirá desde el final de ese punto del pleno hasta las ocho de la mañana de mañana miércoles. Será mañana cuando el pleno vote cada uno de los cuatro bloques de la Comisión para la Reconstrucción por separado. No habrá votación conjunta del texto; una clara connotación de lo lejos que queda un acuerdo global y realmente consensuado.

Educación concertada

Uno de los escollos de la negociación ha sido la financiación de la educación concertada, a la que el Gobierno se niega. El Grupo Popular ha presentado dos enmiendas para que se financie en igualdad de condiciones a la pública. Coinciden con ese criterio PNV, Junts per Catalunya y Cs, que ayer advirtió de que hará un voto particular si el Ejecutivo no cede. Si Vox asistiera hoy al pleno y votara a favor, el respaldo a la educación concertada se podría incluir en la conclusión del bloque de políticas sociales.