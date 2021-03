PSOE y PP se escudan en sus exigencias tras romper el pacto institucional Se mantiene el cruce de acusaciones, pero nadie descarta retomar los contactos

En solo una semana, las negociaciones para la renovación de los órganos constitucionales han pasado de estar a punto de culminar en un gran pacto de Estado global de forma inminente a naufragar de manera estrepitosa por el cruce se vetos y exigencias entre el PSOE y el PP, y las presiones de Unidas Podemos. Las diferencias se han mantenido a lo largo de todo el fin de semana y los partidos están enrocados en sus posiciones, sin ceder un milímetro, por lo que vuelve a enfriarse la posibilidad de alcanzar un acuerdo institucional.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, se sentó a la mesa de negociación el lunes pasado, con el secretario general de Presidencia del Gobierno, Félix Bolaños, porque, según aseguró entonces, desde La Moncloa se había aceptado la condición de Pablo Casado de que Unidas Podemos no iba a participar en el acuerdo. La noticia cayó como una bomba en la formación de Pablo Iglesias, que intentó reventar por todos los medios la posibilidad de un pacto institucional global. Tras cerrar el acuerdo sobre RTVE, el intento de imposición del juez José Ricardo de Prada desde Podemos como vocal del Consejo General del Poder Judicial acabó por dinamitar la mesa de negociaciones.

El PP había sido muy claro a la hora de poner como línea roja que Podemos no estuviera en la renovación del Poder Judicial. Después de levantarse de la mesa, los populares instaron a Sánchez a resolver sus líos internos con Unidas Podemos: «Cuando se aclaren, que nos vuelvan a llamar y seguimos negociando», reiteraron ayer fuentes populares. Durante el fin de semana, según estas fuentes, no se ha producido ningún acercamiento ni llamada. Desde ambas partes se mantienen a la espera de una cesión del otro lado que no llega. Fuentes de Génova subrayaron que «no es imposible» que se retomen los contactos: «Pero alguien tiene que cambiar de posición, y no somos nosotros».

«Cuando las batallas del Consejo de Ministros cesen y el señor Sánchez se aclare, sabe que puede llamar al PP para desbloquear la situación», explicó ayer el vicesecretario de Comunicación de los populares, Pablo Montesinos. Según señaló, el PP ha sido «muy coherente» en todo este proceso, con unas condiciones que lleva meses defendiendo, y que pasan por despolitizar la Justicia y por que Unidas Podemos no estuviera en la «ecuación» de las negociaciones. Para Montesinos, esas condiciones del PP están «muy claras» y Pedro Sánchez «lo sabe». El dirigente del PP considera que es el presidente del Gobierno a quien compete solucionar «sus problemas» si quiere desbloquear la situación, ya que «está claro que el Partido Popular no acepta presiones de ningún tipo».

Casado ha evitado en los últimos días criticar de forma directa y pública al PSOE por esta cuestión. Sí explicó las razones de la ruptura en el Comité de Dirección que convocó el viernes pasado. Desde Génova indicaron entonces que esa ruptura podía no ser definitiva: «La pelota está en el tejado de Sánchez».

Desde el PSOE, la batalla diaria contra el PP correspondió al secretario de Relaciones Institucionales del PSOE y vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. A su juicio, el PP no acuerda renovar los órganos constitucionales, como el Consejo General del Poder Judicial, porque tiene «complejo de inferioridad ante Vox» y «complejo ante la corrupción», informa Europa Press.

«Tiene un complejo de inferioridad ante Vox. Cada vez que el PP se aproxima al acuerdo, al Pacto de Estado, a fortalecer la democracia, Vox aprieta», comentó el dirigente socialista. Y cada vez que Vox aprieta, prosiguió, «el PP se aflige y se afloja. Afloja todos los canales y todas las condiciones necesarias para hacer posibles los pactos fundamentales para todo lo que tiene que ver con los acuerdos de los órganos constitucionales».

Para el secretario de Relaciones Institucionales del PSOE, hay un segundo elemento que hace que el PP «afloje», que es «su complejo ante la corrupción». En este sentido, subrayó que el PP no puede vetar a un juez independiente «simplemente porque ante las evidencias y ante las pruebas clarísimas condenaron en su día al PP por corrupción». A su juicio, si el PP «sigue por la senda de la no confrontación y el no acuerdo» pueden llegar «a la casi desaparición».