PSOE y Podemos vuelven a chocar por las críticas a los jueces y a la Corona

El termómetro que mide la temperatura entre PSOE y Unidas Podemos sube pero no precisamente por el calor del verano. La última tanda de críticas que la formación morada ha lanzado contra la Justicia tras ser imputada por presunta malversación ha levantado ampollas en el PSOE, que rechaza públicamente que se cuestione la independencia judicial.

Con el grueso del Gobierno de vacaciones, ha sido la ministra de Defensa, Margarita Robles , la encargada de hacer saber que los reproches que su socio de coalición no son admisibles en una democracia plena. «Lo que hay que hacer es apoyar a los jueces para que hagan su trabajo sin ningún tipo de interferencia, sin descalificaciones», subrayó en una entrevista concedida a Ep.

«La independencia judicial, el respeto a la labor de los jueces es una pieza esencial y una clave de bóveda del Estado de Derecho . No me gustan las fuerzas políticas que, cuando hay resoluciones judiciales que no les gustan, critican a los jueces. Eso no es bueno en un Estado de Derecho», abundó la exmagistrada. Robles continuó subrayando su «confianza máxima en los jueces» por lo que pidió que se demuestre mucho respeto hacia su labor y se les deje «trabajar sin ningún tipo de presiones».

Creer en el Estado de Derecho

No quedó ahí la reprimenda de la ministra de Defensa, reconocida «sanchista» que estuvo junto al hoy jefe del Ejecutivo cuando fue expulsado como secretario general del PSOE. «Me considero una persona institucional que creo que cualquier responsable público tiene que ser institucional y que si nos creemos los valores de un Estado de Derecho, nos tenemos que creer los valores de la separación de poderes, de un Poder Judicial independiente, y tenemos que poner todos de nuestra parte para que el Poder Judicial sea independiente de verdad», añadió en la misma entrevista.

Frente a esta posición, fuentes de Unidas Podemos no solo volvieron a rechazar la rectificación de sus críticas a los jueces sino que insistieron en ellas enmarcándolas «en el derecho a la libertad de expresión que tiene todo ciudadano, pertenezca o no al Gobierno».

Rechaza la versión de Iglesias

La ministra de Defensa también cargó contra la versión del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias , respecto a la retención y destrucción de la tarjeta del teléfono móvil de su colaboradora Dina Boussehalm . Un caso que también está siendo investigado por la Justicia.

Robles señaló a Ep que no le gusta «que ningún hombre diga que toma una decisión para proteger a una mujer porque la mujer lo está pasando mal, con carácter general más allá del caso concreto». «Creo que las mujeres sabemos protegernos a nosotras mismas y determinadas manifestaciones, las diga quien las diga, en las que un hombre trata de proteger a una mujer las rechazo por completo», atizó.

El choque existente entre PSOE y Unidas Podemos por la posición que debe mantener el Ejecutivo frente a la Justicia no es el único foco de diferencias entre los dos partidos de coalición. Las constantes críticas y cuestionamientos de la formación morada al padre de Don Juan Carlos y el silencio cómplice de Pedro Sánchez han sido el detonante para que muchos socialistas históricos como Alfonso Guerra o Matilde Fernández se unieran el martes a más de 70 exaltos cargos de PP y UCD en la firma de un Manifiesto en defensa del legado del padre de Felipe VI.

El documento, publicado ayer por ABC, reclama al jefe del Ejecutivo que cese ya su actitud pasiva y salga en defensa del reinado de Don Juan Carlos porque, advierte, un partido que tiene la protección de la Constitución por bandera no puede limitarse a defender únicamente la Monarquía como forma de gobierno.

Apoyo de Borrell y Robles

Robles no firmó este documento pero pidió respeto a la presunción de inocencia del padre de Felipe VI. «En todos los casos, siempre, en un Estado de derecho hay un principio básico, que es el principio de presunción de inocencia, y ese principio de presunción de inocencia, que es por el que se tiene que guiar siempre la administración de justicia, es válido y aplicable para todos», subrayó en un acto en Almería.

Por su parte, el exministro socialista Josep Borrell quiso subrayar ayer el papel «trascendental» que ha tenido Don Juan Carlos para la democracia española y aseveró que quedará «para la historia». El político catalán dijo no haber conocido la existencia del Manifiesto.

Nuevo ataque

Tanto Iglesias como sus ministros callaron ayer ante todos estos llamamientos. Pero Unidas Podemos dejó claro que mantendrá sus ataques contra la presunción de inocencia del padre del Rey. Lo hizo a través de su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique .

«Martín Villa, presunto responsable de la matanza de Vitoria, firma un manifiesto de apoyo a Juan Carlos I, presunto defraudador fiscal y blanqueador de capitales fugado en Abu Dhabi . Todo en orden», lanzó en su cuenta de Twitter , refiriéndose nuevamente a la salida del padre del Rey como una evasión de la Justicia. Y ello pese a que no está imputado y a que el Tribunal Supremo ha concluido que no cabe la imposición de medidas cautelares ni, por tanto, la limitación de movimientos.

Juan Carlos Monedero , fundador de la formación, añadió más leña al fuego. «Es muy difícil pensar que el Rey Juan Carlos haría lo que le sale de los huevos si para ser Jefe del Estado le hubiéramos tenido que votar todos los españoles. Viendo todo lo que tiene que ver en España con la Monarquía hay que concluir, con Hegelianismos y Marx, que todo pasa la primera vez como farsa y la segunda como sainete», publicó en la misma red social.

El Manifiesto de apoyo al padre del Rey no resta importancia a sus presuntos negocios ni a la intervención de la ley sino que recuerda que serán los jueces quienes actuarán y que hasta entonces debe respetarse su presunción de inocencia.

Noticias relacionadas Darwinismo escolar