PSOE y Ciudadanos miran a Alfonso Fernández Mañueco: «Le tiemblan hasta las canillas»

Los rivales políticos del PP observan la guerra entre Génova y la Puerta del Sol con una rara mezcla de sorpresa, bochorno y un punto de regocijo. Pero también con la mirada puesta en las consecuencias que pueden ... derivarse para la política nacional: desde la gobernabilidad de Castilla y León , a las relaciones de los populares con el resto de formaciones nacionales, pasando por el día a día en las Cortes .

«A Mañueco le tienen que estar temblando hasta las canillas», señala a ABC el portavoz de Ciudadanos , Edmundo Bal , en lo que también atisba la dirección socialista: un aumento de las dificultades de Alfonso Fernández Mañueco para ser investido. «Casado dejó clara su posición contraria a pactar con Vox . A ver ahora qué camino toman», señala a este periódico el portavoz del PSOE en el Congreso , Héctor Gómez . El análisis que hacen el resto de formaciones parlamentarias no varía y hay una coincidencia en que el margen de negociación que tuviera Mañueco ha volado por los aires. «Ahora todos saben que ya no puede convocar elecciones porque empeoraría el resultado. Esto le coloca entre la espada y la pared», apunta Bal. El partido de Santiago Abascal no quiere celebrar públicamente que pueda sacar tajada de la situación, pero es plenamente consciente de que aumenta su posición de fuerza al mismo tiempo que se le abre una vía de crecimiento electoral.

Renovación del CGPJ

El otro tablero de juego donde los populares van a tener que moverse a corto plazo es el Congreso. «Esta situación condiciona absolutamente todas las relaciones del PP porque afecta directamente a su líder», apunta Gómez. Esta semana hay pleno con sesión de control y la bancada socialista prevé un aumento de la hostilidad. «Siempre que Casado se siente cuestionado eleva su agresividad hacia Pedro Sánchez y el Gobierno », apuntan otras fuentes del partido mayoritario. «Y además va a ser imposible pactar absolutamente nada. El acuerdo para la renovación del Consejo del Poder Judicial se había parado, pero pensábamos en que antes o después se reactivaría. Eso es impensable ahora», añaden.

Debate sobre la nación

La guerra interna de los populares brinda al Gobierno la oportunidad de convocar el debate sobre el estado de la nación , sorprendiendo a Casado en sus horas más bajas. Moncloa se había comprometido a celebrarlo entre enero y junio, pero no había puesto fecha, y ahora cobra fuerza la idea de que lo fije en marzo. Héctor Gómez desvincula la fecha de la situación interna y asegura que lo que sucede en Génova «no va a precipitar» esta convocatoria. No obstante, a nadie se le escapa que si el debate sobre el estado de la nación se celebra el mes que viene, sorprenderá a Casado en sus horas más bajas.

Desde Ciudadanos observan la escena con la esperanza de recuperar votantes de centro-derecha . «Es la enésima vez que estamos ante un caso de corrupción en el PP y esta vez con Casado, que decía que con él no había. Si los votantes moderados quieren un partido limpio y no quieren que les gobierne Vox, ya saben dónde tienen que mirar», señala Bal.

Más allá de movimientos políticos, hay una preocupación generalizada por el impacto que puede tener la guerra popular, retransmitida en directo además , sobre los ciudadanos. «Un episodio así daña la política. Y eso nos afecta a todos», lamentan varios líderes parlamentarios.