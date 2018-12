El PSOE suspende de militancia a una afiliada que culpó a Marta del Castillo de su propia muerte «S no hubiera ido a casa de su exnovio sola, y en condiciones no muy buenas, seguiría viva» espetó a Antonio del Castillo

Efe/ABC

Actualizado: 21/12/2018 17:18h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El PSOE de La Rioja ha suspendido de militancia a su afiliada María Luisa Izco, miembro de la Ejecutiva de la Agrupación de Logroño, quien, de forma particular y en una red social, vertió una opinión contra el padre de Marta del Castillo, ha informado hoy, en una nota.

El PSOE ha añadido que la opinión vertida por esta afiliada, que hoy ya no forma parte de la militancia del partido, en nada se corresponde con la opinión de los socialistas, por lo que ha iniciado los trámites para su expulsión de esta formación política.

También han pedido a Antonio del Castillo, padre de Marta, asesinada en Sevilla en 2012, «disculpas» por la opinión particular de esta militante, que, ha insistido, «en nada se corresponde con la opinión del partido, que no compartimos y que también denunciamos».

Izco, en su cuenta de Facebook, respondió a Antonio del Castillo cuando este criticó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al referirse a la prisión permanente revisable tras el crimen de Laura Luelmo.

Fuego cruzado

El padre de Marta del Castillo respondió a Pedro Sánchez y su intervención en el Congreso de los Diputados de una forma muy dura: «No eres más tonto porque no puedes, acaso un semáforo o un paso de cebra evita un atropello. Estas muertes nunca podrán evitarse, pero si dejáis a los asesinos sueltos, el porcentaje que se repitan estos hechos se disparan»

María Luisa Izco aseveró, tras leer a Antonio del Castillo, que «sin cadáver no hay crimen». Sus palabras exactas fueron: «Lo que podía hacer es no insultar a nadie y menos al Presidente del Gobierno. Vaya con sus amigos de Vox a recorrer Andalucía y mientras piense en todo el dinero que se gastó para buscar a su hija. Que por cierto si no hubiera ido a casa de su exnovio sola, y en condiciones no muy buenas seguiría viva. Nadie es dueño de la vida de nadie. Pero usted está todo el día criticando a un Gobierno que se desvivió por buscarla. Y otra cosa sin cadáver no hay crimen».