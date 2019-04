El PSOE recurre la campaña «Falcon Viajes» de Nuevas Generaciones Considera «intolerable» la utilización de una foto de las hijas del presidente. El PP niega que hayan utilizado esa imagen

El PSOE presentará un recurso ante la Junta Electoral contra la campaña de las Nuevas Generaciones del PP que ha creado una oficina electoral en la calle Ferraz con la marca # FalconViajes.

Una campaña para denunciar la utilización de los medios públicos por parte del presidente del Gobierno para sus desplazamientos, tanto institucionales como para otros que han incluido cuestiones privadas.

Fuentes socialistas han informado esta mañana que se están estudiando «todas las vías legales» pero que lo que se va a presentar seguro es un recurso ante la Junta Electoral Central.

Este recurso se presenta contra la campaña pero en particular se va a denunciar la utilización de una de las imágenes de la campaña en la que aparecen las hijas del presidente del Gobierno en la playa durante unas vacaciones en Ibiza.

«Es un uso intolerable. Es traspasar una línea roja», aseguran desde el PSOE. Además, defienden que esa imagen en concreto corresponde a un verano anterior a la llegada de Sánchez a la presidencia.

El PP niega que esa foto aparezca en la campaña de «Falcon Viajes». No saben de dónde sale la foto, que se ha difundido por internet, pero dicen que no está en su campaña. Lo atribuyen a un montaje de un particular.

El PP ha pedido a los militantes de Nuevas Generaciones que no compartan en redes sociales ninguna foto que no sea de la campaña oficial, según informan fuentes del partido.

Los socialistas defienden que la utilización del Falcon siempre ha estado «ligado a su actividad institucional como presidente». Desde Moncloa además trasladan que los viajes como presidente del Gobierno y el modo en que se realizan dependen del departamento de Seguridad.