Programa electoral PSOE El PSOE propone en su programa seguir aumentando el salario mínimo y un ingreso mínimo vital Sánchez apuesta por eliminar en cinco años el déficit de la Seguridad Social, sustituir la «ley mordaza» por una nueva Ley de Seguridad y convertir la memoria histórica en «política de Estado»

Sin grandes sorpresas y sin mucha profundidad, el PSOE ha presentado esta mañana las 110 medidas más destacadas de su programa electoral, entre la que destacan el compromiso para seguir aumentando «progresivamente» el salario mínimo interprofesional, aunque no se compromete con una cifra ni con un plazo concretos.

Además, el programa socialista apuesta por la creación de un ingreso mínimo vital «para erradicar la pobreza infantil». La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha reconocido que el grueso del programa representa «lo que el Gobierno ha puesto ya en marcha, lo que tenía proyectado» y que se plasma «con realismo y con ambición».

Un realismo que se ve perfectamente en la ausencia de cifras económicas, en beneficio de compromisos genéricos. Una cuestión sustancial es el apartado de pensiones. El PSOE se compromete el actual índice de revalorización y legislar un aumento ligado al IPC real de las pensiones.

Pedro Sánchez se compromete a eliminar en cinco años el déficit de la Seguridad Social. No dice exactamente cómo, pero apunta a nuevos ingresos vía nuevos impuestos y a reordenación de gastos. El programa no entra en más detalle, pero habla de nuevas fuentes de financiación y no solamente vía cotizaciones sociales y al incremento de la aportación del Estado.

El programa socialista también habla de recuperar la renta básica de emancipación y a impulsar la vivienda social en alquiler. En el apartado de igualdad los socialistas plasman su idea de reforma del Código Penal por el cual «la falta de consentimiento explícito será clave en los delitos sexuales».

Otras cuestiones son la apuesta por una nueva Ley de Seguridad que sustituya a la «ley mordaza». Sánchez quiere también plasmar su reforma de la ley de Memoria Histórica, que defiende como «política de Estado».

Los socialistas se centran esencialmente en las cuestiones sociales para «identificar democracia con Estado de Bienestar», como ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.

En clave territorial el PSOE apuesta por «fortalecer» el modelo autonómico como «instrumento fundamental de reconocimiento de la singularidad y las opciones políticas de cada Comunidad Autónoma» y del «desarrollo equilibrado de todas ellas». Los socialistas se comprometen a «desarrollar los procedimientos de participación» de las CC.AA. en las decisiones del Estado.