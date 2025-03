El PSOE rechaza que la Eurocámara sea presidida por un español si es del PP

El PSOE no apoyaría la candidatura de un eurodiputado popular español a la presidencia del Parlamento Europeo por el hecho de ser nacional, como es tradición, si Génova no se aviene a colaborar con el Gobierno de Pedro Sánchez ... en Madrid.

«Necesitamos ver en el PP una actitud de lealtad y cooperación que a día de hoy no existe», ha advertido la presidenta del Grupo de Socialistas Europeos, Iratxe García Pérez , después de que el popular Esteban González Pons apareciera en las quinielas para presidir la Eurocámara a partir de enero.

«El PP lleva más de dos años sin ser leal» y «haciendo mucho daño no al Gobierno sino al país». «Algunos deberían dedicar más tiempo a resolver eso y no a pensar en las alianzas que populares y socialistas puedan hacer», abundó en una conversación con periodistas en su despacho de Estrasburgo .

No a Cañete y de Guindos

González Pons se descartó a sí mismo como candidato a la Eurocámara el miércoles durante una entrevista a RNE , y de momento no hay más nombres con solidez sobre la mesa. Pero la reacción de Iratxe García es una muestra más de cómo el sanchismo antepone su interés partidista al nacional.

Ni es la primera vez que sucede, ni se circunscribe a la mala relación que existe actualmente entre Genóva y Moncloa . Ya en 2014 los socialistas españoles se opusieron a que el exministro popular Miguel Arias Cañete fuera elegido comisario de Energía. Y de nuevo en 2015 rechazaron que Luis de Guindos presidiera el Eurogrupo. Arias Cañete obtuvo el cargo pero de Guindos no, y el PSOE adoptó ambas posiciones con Pedro Sánchez como secretario general.

Los populares, en cambio, siempre han respaldado a los socialistas que se han presentado a cargos comunitarios. Así sucedió el año pasado cuando Nadia Calviño optó a la presidencia del Eurogrupo, pero también anteriormente cuando Pedro Solbes y Joaquín Almunia se convirtieron en comisarios o Josep Borrell fue elegido presidente del Parlamento Europeo.

Relevo abierto

Las quinielas sobre la presidencia del Parlamento Europeo se han abierto después de que el jefe de los populares en esa cámara, Manfred Weber , anunciara que no se presentará para relevar al actual presidente, el socialista italiano David Sassoli .

La sustitución de éste por un eurodiputado popular europeo fue pactada por escrito entre socialistas, convervadores y liberales al inicio de la legislatura. En la negociación participó Pedro Sánchez e Iratxe García firmó el acuerdo, sin atarlo a candidaturas concretas aunque el nombre de Weber estaba en la mente tanto de conservadores como de socialistas.

La renuncia del alemán abre ahora un hueco que los socialistas italianos están intentando aprovechar para considerar inválido el acuerdo y mantener la presidencia en manos de Sassoli hasta el final de la legislatura. Iratxe García, como jefa de los socialistas en la Eurocámara, no descarta que esta sea la posición final, pese a que el primer sillón del Parlamento Europeo siempre ha cambiado de inquilino a mitad de la legislatura.

«La decisión de Weber nos ha pillado por sorpresa a muchos. No quiero plantear que no vaya a tener en cuenta los compromisos pero también digo que hay que escuchar y hay que ver en qué posición están los grupos. Hay personas que piensan que los equilibrios no están garantizados», subraya. «No sabemos si ellos (los populares europeos) tienen un candidato y quién es».

Aunque aún quedan cuatro meses para que se vote de nuevo la presidencia de la Eurocámara , los socialistas abren la puerta a un escenario incierto con esta posición. En Estrasburgo existe ahora mismo un pacto de reparto de poder entre conservadores, socialistas y liberales, que arroja una mayoría suficiente para legislar.

Los liberales ya han dicho que mantienen el acuerdo tras la renuncia de Weber, pero si los socialistas lo rompen, los conservadores podrían tener la tentación de buscar votos para su nuevo candidato entre otros partidos. Y aquellos que podrían darle apoyo son de extrema derecha y antieuropeístas.

Elecciones determinantes

Iratxe García lo sabe y por eso intenta jugar a ambas bandas. «Esto no es solo una cuestión de cargos» sino de qué «mayorías vamos a poder conformar para influir en las políticas europeas». Según asegura, los socialistas «van a actuar con mucha responsabilidad» pero al mismo tiempo advierte que no puede presuponerse ninguna posición para su grupo. «Cuando corresponda veremos la mejor decisión», remacha.

Para que ese momento llegue deben despejarse dos incógnitas: el resultado de los comicios alemanes y las elecciones para la jefatura de los socialistas europeos. García opta a la reelección pero para ganar necesita los votos de la delegación italiana. Y ésta exige continuidad para Sassoli.