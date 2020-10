El PSOE pidió retirar las ayudas europeas a Polonia y Hungría Casado denunciará hoy en la cumbre del PP europeo «el intento de asalto» al Poder Judicial

Era previsible que fuera el de Polonia el primer gobierno europeo en poner en el punto de mira la reforma de la elección del Consejo General del Poder Judicial que se propone llevar a cabo Pedro Sánchez. El secretario de Estado para asuntos europeos polaco, se preguntó ayer en público –en redes sociales- si Bruselas va a medir con el mismo rasero una situación que se parece mucho a la que a ellos les está costando una andanada de críticas de las instituciones europeas bajo la acusación de ignorar las reglas del estado de derecho. El asunto es tan sensible en el seno de la Unión Europea que un grupo de primeros ministros y dirigentes socialistas de países del norte y del este de Europa (Suecia, Dinamarca y Finlandia entre otros) han propuesto que el tema de la defensa de las reglas democráticas sea tratado en la cumbre de los partidos socialdemócratas que se celebra hoy en Bruselas, como paso previo a la cumbre del Consejo Europeo. La estrategia para hacer frente a esta situación que prepara el Gobierno pasaría, según la versión de fuentes de La Moncloa, precisamente por el camino contrario, es decir, rebajar las críticas a los países que han sido expedientados por prácticas contrarias a los valores europeos y, sobre todo, no vincularlas a la concesión de ayudas europeas a la reconstrucción.

Así se va a pasar página de lo que la portavoz socialista en el Parlamento Europeo, Iratxe García, decía en el pleno en junio: «Los socialistas lo tenemos claro. Ni un solo euro para aquellos Gobiernos que no actúen con pleno respeto del Estado de Derecho y de los valores fundamentales de la Unión», en referencia a Polonia y Hungría. Ahora estos países están vetando la tramitación de los reglamentos necesarios para el funcionamientos de los fondos europeos de reconstrucción si no se desvinculan de esa condicionalidad política, lo que podría tener consecuencias para todos. Una fuente de toda solvencia del equipo que prepara el Consejo Europeo en Moncloa reconocía que se trata de un dilema «entre un bien mayor», en referencia a la llegada de los fondos de reconstrucción, «y otro que no lo es tanto», que sería el respeto a los valores europeos.

Las críticas del gobierno polaco han sido por ahora de dos secretarios de estado, el de Asuntos Europeos y el de Justicia. «Si la Unión Europea sanciona a Polonia por elegir al poder judicial por una mayoría de tres quintos del Parlamento, ¿qué hará Bruselas si España nombra el CGPJ por la mitad más uno?», publicó el primero, Pawel Jablonski, que describe un paralelismo en el que los planes del Gobierno de Pedro Sánchez tienen poca defensa. «El gobierno cambia las reglas para la elección del CGPJ. Aún así (como en Polonia) los jueces serán elegidos por el parlamento. Pero en lugar de la mayoría, 3/5 (como en Polonia) será el 50% + 1». Su colega, el viceministro de Justicia Sebastian Kaleta, señala Bruselas y Berlin, que defiende ese mecanismo en el que se vincularán los fondos europeos al Estado de Derecho. «La Comisión Europea y los alemanes –decía– están creando mecanismos para ponernos [a Polonia] en primera línea y obligarnos a obedecer, pero el modelo español no les molesta en absoluto».

«La hipocresía y el cinismo de Pedro Sánchez es apabullante. Lo que con muy buen criterio no le consiente en Europa ni a Polonia ni a Hungría en materia de independencia judicial, hasta el punto de que su portavoz en el Parlamento Europeo exige que no se le dé fondos de recuperación a ninguno de esos países por la falta de parcialidad de sus jueces, pretende imponerlo en España sin ningún tipo de pudor», apunta a este periódico José Ramón Bauza, eurodiputado de Ciudadanos. «Que Iratxe García dijera que la posición de los socialistas europeos es bloquear financieramente a países que atacan a la independencia judicial tanto como pretende el Gobierno ahora implica dos cosas gravísimas: la primera, que saben la temeridad de lo que están acometiendo. La segunda, y tan grave como lo anterior, es que además de destruir nuestra democracia saben que es muy probable que dejemos de recibir fondos de la Unión Europea para salvar de la ruina a nuestras familias por culpa de esta cacicada».

A Sánchez le beneficiará en principio el hecho de que las críticas vengan de Polonia, cuyo gobierno está muy señalado por comportamientos antieuropeos y autoritarios, pero no podrá evitar que el agravio comparativo vaya calando. Para defenderse, el presidente del Gobierno cuenta por ahora con mantener el apoyo de otros socialistas del sur, como el portugués Antonio Costa y sobre todo el italiano Enrico Letta, que están en una catastrófica situación económica y necesitan con urgencia esos fondos europeos.

Otra fórmula para salir de esta será dirigir el foco de la fiscalización no a los grandes debates institucionales y sus equilibrios democráticos, sino a la administración de los fondos, que es algo en lo que puede obtener el apoyo de los países del norte, teniendo en cuenta que en España en este campo se utilizan las estructuras más rígidas y escrupulosas de la UE.

En medio de este debate, el presidente del PP, Pablo Casado, viajará hoy a Bruselas para participar en la cumbre del Partido Popular Europeo. El líder de la oposición en España tiene previsto denunciar ante sus socios europeos el «atropello» que pretenden los partidos del Gobierno con «el intento de asalto» al Consejo General del Poder Judicial, según confirmaron fuentes de Génova.

El líder del PP defenderá «los intereses de España», incluidos los fondos de reconstrucción que se esperan, y al mismo tiempo hará una defensa cerrada del orden constitucional y de las instituciones democráticas en España ante los líderes populares europeos, frente a lo que considera un ataque a la «independencia judicial», por parte del Gobierno de Sánchez e Iglesias.