El PSOE no descarta un gesto de Sánchez tras evitar que se paralice la venta de armas a Arabia Saudí PP y PSOE rechazan en la comisión de Defensa paralizar las ventas mientras que Podemos demanda que Sánchez rectifique hoy en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados.

España seguirá vendiendo material de defensa a Arabia Saudí. Nuestro país no seguirá el camino iniciado por Alemania, al menos de momento, ya que la Comisión de Defensa del Congreso rechazó ayer las iniciativas impulsadas por Podemos y los grupos independentistas catalanes para suspender las transacciones de armamento con aquel país. Esta demanda se registró anteriormente pero el caso del asesinato del periodista Jamal Khashoggi tensó la situación.

Un texto que, de salir adelante, habría dejado en el aire el contrato de los astilleros de Ferrol y Cádiz con Riad para la construcción de cinco corbetas, por 1.800 millones y con 6.000 puestos de trabajo. Los socialistas se vieron obligados a unir fuerzas con el PP para rechazar la ofensiva mientras Ciudadanos se abstuvo.

Endurecer la ley

Los socialistas, al igual que el PP, se mostraron favorables a introducir reformas en la ley para mejorarla endureciendo, por ejemplo, mayores controles de venta para evitar usos indebidos del material de defensa. Por esa línea se mantenía ayer abierta la puerta en el Gobierno y en el PSOE se espera que Sánchez pueda hacer algún anuncio hoy en su intervención ante el pleno del Congreso de los Diputados. Algo que el propio Sánchez alimentó en el Senado cuando no quiso contestar a la prensa por esta cuestión y se remitió a la sesión de hoy.

En el seno del Gobierno, no obstante, no se espera ninguna modificación sustancial de la posición de estos días y se destaca que ahora lo importante es «estar atento a lo que hace el régimen saudí». Otro miembro del Ejecutivo reconocía lo «difícil» que es encontrar «un equilibrio» entre el rechazo a Riad y el suceso de Khashoggi con los intereses económicos de España y en particular en términos de empleos.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, reconoció ayer que «no es fácil» resolver el dilema entre los intereses comerciales y la protección de los derechos humanos. Robles se refirió al asesinato de Kashoggi como una «gravísima vulneración de los derechos humanos». La ministra de Defensa se remitió a lo que diga hoy Sánchez: «La posición la va a marcar el presidente en su comparecencia, pero tiene que quedar claro que lo que ha sucedido es de una enorme gravedad»

Tanto la votación como el debate abrió cierta distancia entre el PSOE y sus socios. Y es que las críticas de Podemos y los grupos catalanes al Gobierno en esta cuestión no gustan a los socialistas, que así lo hicieron saber. La portavoz socialista, Miriam Alconchel, advirtió a sus socios que solo «un amplio consenso» en la venta de material de defensa permitirá compaginar «el crecimiento de las relaciones comerciales» de España con «el respeto al tratado de comercio de armas».

El diputado socialista, Antonio Gutiérrez Limones, defendió la necesidad de adoptar una postura común en el seno europeo y sin unilateralismos, en alusión a Alemania, y la importancia de que nuestro país cumpla con los compromisos adquiridos.

Presión de los socios

La portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, defendió que «siempre han estado y continuarán estando al lado de los trabajadores» porque un «país serio» debe «cumplir con sus compromisos». La formación morada y los nacionalistas intentaron forzar al PSOE a modificar su posición, en vísperas de la comparecencia de Sánchez. La portavoz de la formación morada, Carmen Valido, llegó a acusar al Gobierno de «mirar para otro lado mientras Arabia Saudí sigue cometiendo atrocidades dentro y fuera de sus fronteras», y de plantear un «falso dilema» entre la protección de los derechos humanos o la garantía de los puestos de trabajo. En esta línea, reclamó al Ejecutivo que busque un nuevo comprador para las cinco corbetas que los astilleros españoles construyen para Arabia Saudí. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, recordó que «el Parlamento Europeo instó a los gobiernos a dejar de vender armas a esa dictadura» y pidió a Sánchez una rectificación: «Esperemos que el PSOE recapacite».

La venta de material de defensa ha sido motivo de debate dentro y fuera de la comisión. El portavoz de ERC, Joan Tardà, no se quedó atrás de Podemos y acusó al Gobierno de prevaricar al vender armas a un país a sabiendas de que vulnera los derechos humanos. Menos virulento, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, reclamó una actuación coordinada de toda la Unión Europea y con él coincidió el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas. «España no puede descolgarse ni de la crítica ni de la respuesta consensuada», subrayó el número dos de la formación naranja.

Frente a ellos, los portavoces socialistas se mostraron más cerca de la argumentación del PP, partido con el que coincide no solo en la importancia de mantener los compromisos adquiridos sino en la necesidad de esperar a conocer los hechos relacionados con el asesinato de Khashoggi antes de adoptar ninguna decisión.