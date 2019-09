El PSOE llamará esta semana a Podemos para un contacto de equipos negociadores y hablará con ERC Ábalos pide a Iglesias «que antepongan la propuesta política a otras consideraciones de poder»

Víctor Ruiz de Almirón Madrid Actualizado: 02/09/2019 14:05h

El PSOE sigue con su idea de posponer el contacto entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Pero sí que habrá un contacto entre formaciones esta semana. «Esta semana nos pondremos en contacto para que los equipos negociadores puedan verse previamente», ha asegurado el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.

La Ejecutiva del PSOE se ha reunido hoy lunes en la víspera de que Pedro Sánchez presente el «programa común progresista», convencidos de que para Pablo Iglesias es «mucho más difícil decir que no a propuestas». El hombre fuerte del PSOE en el Gobierno ha pedido al líder de Podemos «que antepongan la propuesta política a otras consideraciones de poder».

Aunque Ábalos no ha querido equiparar a Iglesias con PP y Cs sí que le ha pedido «no entrar en la estrategia de bloqueo de la derecha». Pero le ha advertido de que «no estamos en condiciones de asumir cualquier presión que ponga en cuestión la estabilidad del país».

También ha anunciado José Luis Ábalos que se buscará un contacto con ERC, aunque ha matizado que esa cita no será protagonizada por el presidente del Gobierno.

Aunque se asume que el PSOE reconoce la responsabilidad que tiene de resolver la situación, los socialistas trasladan al resto las responsabilidades del bloqueo: «Si vamos a ir a elecciones es porque quienes las perdieron no están conformes con el resultado».

En este momento el rechazo rotundo del PSOE se encuentra en compartir el Consejo de Ministros. «No estamos por el Gobierno de coalición. Estamos por agenda política», ha dicho Ábalos, que se ha mostrado mucho más flexible con el nivel de cooperación que pueda establecerse siempre, aseverando que «hay muchas formas de cooperación» y de «llevar adelante la realización del acuerdo». Aunque desde el PSOE aclaran que no se trataría de incluir a miembros de Podemos en segundos niveles sino más bien algún tipo de comisión de seguimiento de los acuerdos.

De hecho, Ábalos ha ocupado buen tiempo en tratar de convencer a Podemos de las bondades de no entrar en el Gobierno porque «la no presencia en el Gobierno da cierta libertad que no te la da estar en el Gobierno» y que «lo que garantiza el cumplimiento del acuerdo es el parlamento».