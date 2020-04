El PSOE lanza una campaña en Twitter en la que señala a Ayuso por la expansión del coronavirus

La consigna en el PSOE es clara: el Gobierno está haciendo todo lo posible para frenar la pandemia del coronavirus, en línea con el resto de países, con las indicaciones de la OMS y siguiendo las recomendaciones de los expertos. ¿Errores? Prohibido reconocerlos. Solo Margarita Robles, ministra de Defensa, se atrevió ayer a lamentar el fracaso de la compra de los test de detención rápida. «Si hay errores hay que reconocerlos y ya está», dijo, y a otro tema.

Ya está el PSOE para desviar la atención. A través del perfil de Twitter oficial del partido, en la tarde de ayer publicaron una serie de mensajes en los que, lejos de reconocer su responsabilidad en la falta de previsión sobre el coronavirus, culparon a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del creciente número de contagios y por supuesto negaron que la manifestación del 8-M tuviera algo que ver.

«La culpa la tienen las feminazis. ¿Lo habéis visto en miles de perfiles y bots difundidos de forma viral por la ultraderecha y la derecha? ¿A que sí?», escribió el responsable de redes sociales del PSOE en Twitter. «Pues no. Las manifestaciones feministas del 8-M no fueron culpables de la extensión de la pandemia». ¿Por qué? Según el PSOE, porque ese fin de semana también hubo competiciones deportivas, eventos políticos como el Congreso de Vox en Vistalegre y el Metro de Madrid abrió también esos días, responsabilidad directa de Ayuso. Conviene recordar que para el 8-M el Ministerio de Sanidad ya reconocía 589 contagiados y 13 muertos por coronavirus.

🦠 La culpa la tienen las feminazis.



¿Lo habéis visto en miles de perfiles y bots difundidos de forma viral por la ultraderecha y la derecha? ¿A que sí?



Pues NO.

🙋🏻‍♀️ Las manifestaciones feministas del 8M NO fueron culpables de la extensión de la pandemia.



👇🏻 HILO de por qué NO. pic.twitter.com/EF1ifeeoeJ