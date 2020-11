El PSOE incumple las promesas de transparencia sobre sus cargos El portal de los socialistas deja de actualizar la información relativa a bienes, viajes de sus parlamentarios o proveedores del partido

A pesar de que la exigencia de transparencia fue una constante del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando lideraba la oposición, su llegada a La Moncloa ha ido dejando en el olvido buena parte de las prácticas que se comprometió a asumir antes de llegar al Gobierno.

En el año 2015, el PSOE lanzó su propio portal de transparencia que presentó a bombo y platillo como el «mayor» esfuerzo hecho por un partido político español en este sentido. Un paso presentado como «definitivo» e «irrenunciable», que incluía la transparencia sobre sus cargos públicos y orgánicos, los viajes de sus parlamentarios pagados por las Cortes, el detalle de las agendas de estos, la publicación separada de las fuentes de financiación del partido o la información estadística sobre los contratos con sus proveedores, entre otras muchas cuestiones.

Ferraz elude explicaciones

El compromiso fundamental era la transparencia sobre los cargos del PSOE en contraposición con lo que ofrecía Génova en aquel momento. «Si queréis conocer el estado de las cuentas del secretario general del PSOE, visitad la web; si queréis conocer las cuentas del PP, pues tendréis que preguntar a Bárcenas», ironizaba Sánchez en abril de 2015, sacando pecho de su nuevo portal de transparencia.

Sin embargo, los socialistas han ido renunciando a esta y a otras prácticas «imprescindibles» con el paso del tiempo y, sobre todo, desde su llegada al Gobierno de manera que su portal incurre hoy en varios incumplimientos flagrantes sobre lo asumido en 2015. El más evidente es el relativo a la información sobre sus cargos públicos y orgánicos, la gran promesa con que se lanzó, es ahora una sección vacía limitada al siguiente mensaje: «Se están actualizando los datos de transparencia de todos los diputados y senadores. Próximamente estará disponible el portal de transparencia para su consulta». A continuación aparece un botón que redirige a las candidaturas del PSOE para 2019 -en las que solo figuran los nombres, apellidos y sexo de los candidatos-. De ello se deduce que este apartado se encuentra vacío, como mínimo, desde las elecciones de noviembre del año pasado, pero bien podría ser desde los comicios de abril.

ABC se ha puesto en contacto con Ferraz para conocer el motivo de este y otros quebrantamientos de las promesas de transparencia pero dichas fuentes han declinado dar explicaciones o realizar comentarios.

Los parlamentarios fueron elegidos hace prácticamente un año y presentaron sus declaraciones de bienes y rentas ante las Cortes en las semanas siguientes a los comicios por lo que no existe justificación aparente para este incumplimiento.

Además, esta falta no afecta solo a los diputados y senadores del partido. La información de los cabeza de lista a los ayuntamientos y comunidades autómonas también ha desaparecido y ni siquiera se alude a su publicación, pese a que las últimas elecciones para ambos niveles se celebraron mucho antes, en mayo de 2019.

Bolsillos de cristal

La promesa adquirida en 2015 englobaba a todos los cargos públicos y orgánicos del partido, no solo a los parlamentarios. De hecho, Sánchez insistió varias veces en esta idea. «No solamente vais a poder conocer mis cuentas corrientes y mi declaración de bienes, sino también la de todos y cada uno de los miles de candidatos y candidatas del PSOE», aseguró en abril de 2015. «Ningún partido, ni los que están naciendo ni los tradicionales como el PP, ha hecho lo que va a hacer hoy el PSOE, de poner a disposición de los ojos, del escrutinio, de la investigación, de la opinión, de los medios y de los ciudadanos, las declaraciones de bienes de sus candidatos».

Sin la información relativa a las declaraciones de bienes es muy difícil comprobar si el PSOE ha cumplido otra de las promesas que acompañó a la presentación de su portal de transparencia: evitar el enriquecimiento a costa de la política. «Lo más relevante no es lo que tienes en un momento dado sino poder evaluar lo que tenías al principio y lo que tienes al final de tu mandato político. Nuestros gobiernos autonómicos y nuestros ayuntamientos van a ser de cristal», subrayó María González Veracruz, portavoz del Comité Electoral del partido al presentar el portal de transparencia.

La no publicación de la información relativa a los cargos del partido no es la única promesa que se ha quedado por el camino. Las prácticas comprometidas incluían la publicación de «un informe completo del conjunto de viajes que hacen nuestros diputados y diputadas», así como el importe de los mismos pagado con cargo a Las Cortes. Todo ello como fórmula para garantizar que no se utilizan «inadecuadamente este tipo desplazamientos». Sin embargo, este ejercicio de transparencia también se acabó el año pasado. Los últimos desplazamientos recogidos pertenecen a la XIII Legislatura -transcurrida entre las elecciones de abril de 2019 y las de noviembre de ese mismo año- y no hay información alguna sobre la etapa parlamentaria actual.

Fue un compromiso decidido

El portal de los socialistas también se compromete a otra cuestión: «detallamos sus agendas públicas», añade en referencia a sus parlamentarios. Pero esta pormenorización no tiene apartado propio ni se ofrece de manera accesible. Lo que se recoge dentro de la sección de viajes es el motivo del desplazamiento de los parlamentarios socialistas cuando se trasladan a una circunscripción distinta de la que fueron elegidos. Respecto al importe de estos viajes, de nuevo desde 2019 hacia atrás, a pesar de prometerse, tampoco aparece publicado. Y todo ello aunque aún hoy el PSOE proclama en este portal que «el nuestro es un compromiso decidido para hacer nuestro partido más transparente y una apuesta clara para hacer política con transparencia». Aunque la falta de información sobre los cargos de PSOE es el incumplimiento más flagrante hay otras prácticas que tampoco se ajustan a las anunciadas. Es el caso de la sección referente a las contrataciones del partido con sus distintos proveedores.

Cambios de criterio

El portal comenzó publicando un resumen anual de los principales datos estadísticos de contratación, detallando el gasto total en contratos con proveedores y remitiendo a la página del informe financiero donde se detalla este apartado, así como separando el número de proveedores y de pedidos resueltos, todo ello referente al año 2015.

Sin embargo, el criterio cambió después y el PSOE pasó a ofrecer solo el número de proveedores y pedidos relativos a 2016. Lo mismo sucedió en 2017. En 2018 y 2019 ya no publicó este compendio y lo que proporciona ahora es la consulta una a una de las bases de contratación.

En cuanto al apartado de fuentes de financiación del PSOE, se sigue publicando de manera separada pero con los datos referentes a 2014. Desde entonces, los orígenes de financiación en sí no tendrían por qué haber cambiado -afiliados, aportación de cargos públicos, subvenciones donaciones y otros- pero sí puede haberlo hecho el peso de cada uno de ellos sobre las arcas totales de Ferraz. Un dato importante a tener en cuenta dada la llegada de este partido al Gobierno. No en vano, en 2014 el PSOE se encontraba en la oposición y su conquista de La Moncloa bien merece una actualización por razones evidentes de transparencia.

Convenio voluntario

Tales fueron las exigencias y promesas de transparencia que Pedro Sánchez realizó en 2015 que el PSOE firmó un convenio voluntario con Transparencia Internacional, una ONG global dedicada a combatir la corrupción.

En el documento, los socialistas se comprometieron a «a combatir preventiva y punitivamente cualquier tipo de corrupción que se pueda dar en el ámbito político, económico y social en España». El citado convenio también dibuja a un PSOE «interesado en implementar una verdadera política de transparencia en su funcionamiento, que constituya un eje fundamental de su actividad, convirtiéndose de esta forma en un modelo de gestión transparente» en la política española.

Ambas promesas no parecen casar ni con la evolución que ha sufrido su portal de transparencia ni con el respaldo cerrado que Sánchez ha otorgado a Unidas Podemos ante sus problemas con la Justicia. El socio de coalición del PSOE se encuentra imputado como persona jurídica junto a su cúpula económica, por malversación y apropiación indebida. El juez se apoyó en la existencia de indicios de financiación irregular, delito electoral y falsedad en documento mercantil.

No obstante, no todo es incumplimiento en el portal de transparencia socialista donde sí se encuentra al día la publicación de sus presupuestos, las fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas, sus informes financieros o sus gastos e ingresos electorales.

