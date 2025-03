El PSOE extiende la alianza con el secesionismo a toda la legislatura

Habitualmente es la investidura del presidente del Gobierno la que pone en marcha las alianzas de la legislatura. Esta vez van a ser los Presupuestos los que den el pistoletazo de salida a una nueva etapa política determinada por la conversión del bloque ... independentista en aliado estable del Ejecutivo.

La apuesta es firme y la asociación que cristalizará en las cuentas de 2021 no será un hecho aislado como llegó a temer Podemos sino el verdadero eje de una legislatura que el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere extender hasta 2024. Las próximas tareas que emprenderá la coalición junto a sus aliados separatistas ya están previstas. A nivel de Gobierno, las reformas del Consejo General del Poder Judicial y del Código Penal . En el Congreso, la puesta en marcha de la comisión de investigación por el caso Kitchen.

«La gran noticia» de Bildu

El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, lo confirmó ayer claramente en una entrevista en La Sexta, en la que subrayó que si los populares no mueven ficha en la reforma del Poder Judicial «no quedará más remedio que cambiar la ley». Para hacerlo buscará el apoyo de ERC y de EH Bildu. Una ecuación que permitiría la renovación del citado órgano con mayoría absoluta –176 escaños en lugar de 210 como establece la ley actual–. «Lo que no podrá pretender el PP es que no se vaya a renovar la cúpula del CGPJ porque nosotros les parezcamos unos terribles bolcheviques», añadió. El segundo objetivo será la reforma del Código Penal, para rebajar las penas del delito de sedición y fomentar la salida de prisión de los líderes independentistas presos.

Defensor de la alianza con los separatistas desde el principio, Iglesias sale reforzado de los Presupuestos. «Estoy satisfecho», admitió. «No solo es un bloque de legislatura sino que se configura un bloque estratégico», subrayó. El líder de Podemos intentó blanquear una vez más a EH Bildu asegurando que ya ha realizado su «recorrido ético» . Y calificó el apoyo de Arnaldo Otegui a las nuevas cuentas como «la mejor noticia para la democracia española» y «un éxito» que «debería emocionar a todos».

Esa apuesta por extender las alianzas de los Presupuestos fue confirmada también por el secretario general de los socialistas en el Congreso, Rafael Simancas. «Vamos a trabajar duro para consolidar esa mayoría», admitió. En cuanto a calendario, avanzó que las labores para la reforma del Poder Judicial y la creación de la comisión de investigación sobre el caso Kitchen se retomarán una vez concluya el trabajo de los Presupuestos.

En esta consolidación de la alianza del Gobierno con el separatismo no solo caben ERC y EH Bildu sino cualquier grupo que encaje en la estrategia política del PSOE y quiera arrancar cesiones a La Moncloa. Así los socialistas continuaron negociando durante este fin de semana con el PDECat –sucesor de la antigua Convergencia e independentista– y llegaron a un acuerdo este domingo para obtener su «sí» a cambio de otro paquete millonario para Cataluña.

Más ataques a Madrid

El acuerdo fue anunciado por el portavoz económico de este partido en el Congreso, Ferran Bel, e incluye ceder a la Generalitat la gestión de los 232 millones de presupuesto que tienen las cercanías catalanas y otras inversiones en infraestructuras por unos ocho millones de euros.

Además, se incluyen otras cuestiones políticas como una reforma para asegurar la viabilidad de la Universitat Oberta de Catalunya. Y todo ello, cuando el Gobierno se encuentra en plena guerra con Madrid por la fiscalidad. Una contienda que Iglesias volvió a ayer a azuzar. «Lo que ocurre en la Comunidad de Madrid es algo que hace mucho daño a Madrid y a España», aseguró , tildando a la región que preside Isabel Díaz Ayuso de «paraíso fiscal para ricos».

Igual que sucedió con EH Bildu, el Gobierno no necesitaba los votos del PDECat para aprobar las nuevas cuentas y podría haberse ahorrado el peaje por su «sí». Pero el PSOE decidió llevar a buen puerto la negociación por un doble motivo. De un lado, la cercanía de las elecciones catalanas utilizando, una vez más, el Presupuesto para su beneficio partidista. De otro, para lanzar un mensaje político de amplio apoyo y ensanchar su base de potenciales aliados de cara al futuro.

Este planteamiento se ha diseñado en La Moncloa para reducir el peso en la ecuación de ERC y Bildu, que son los dos socios con los que Podemos quería centrar el apoyo a las cuentas. Sánchez, en cambio, quiere diluir esos dos apoyos entre una batería más amplia de aliados. La competición entre ERC y PDECat y entre PNV y Bildu por querer capitalizar el papel de fuerza útil en Madrid ha abierto la gama de apoyos al Ejecutivo , informa Víctor Ruiz de Almirón. Con la antigua Convergencia, las cuentas de los socialistas se sitúan ya en 189 apoyos (PSOE, Podemos, ERC, Bildu, PNV, Más País, PDECat, Compromís, Teruel Existe, PRC y Nueva Canarias).

Paralelamente, los socios de la coalición celebraron la extensión de su alianza a toda la legislatura. Algunos incluso jactándose de haber secuestrado la capacidad de elección que hasta ahora tenía el Gobierno con Cs. «Ya hay legislatura y ahora vamos a exigir avances económicos y políticos de más alcance», dijo sacando pecho la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua. « Este bloque histórico debe dar paso a decisiones y políticas históricas », añadió, mientras el coordinador de su grupo, Arnaldo Otegui, recordaba que su objetivo es «hacer un proceso similar» al de Cataluña con un «referéndum pactado» en el País Vasco.

Retirar la enmienda conjunta

Por otro lado, Podemos negociaba al cierre de esta edición retirar la enmienda presentada con ERC y Bildu para prohibir los desahucios hasta diciembre de 2022, según adelantó Efe y confirmó después ABC. UP considera que mantenerla sería visibilizar una brecha en el Gobierno innecesaria después de que Iglesias negociara con Sánchez un acuerdo para aprobar la medida vía decreto.

La semana pasada Iglesias presionó al PSOE y acotó la presentación de la propuesta a «dos semanas». Podemos, ERC y Bildu tienen hasta esta mañana para retirarla, aunque ayer los independentistas catalanes no estaban convencidos de ello.