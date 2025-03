El PSOE exigía en 2017 que los líderes del 'procés' devolvieran lo malversado «lo antes posible»

El PSOE de Pedro Sánchez pidió al Tribunal de Cuentas que fiscalizara el dinero público utilizado por la Generalitat en sus políticas de acción exterior entre 2011 y 2017 , para detectar si había existido malversación y, en ... este caso, recuperar los fondos «lo antes posible». Esta petición la cursó su grupo parlamentario en el Congreso en diciembre de 2017, al apoyar una petición impulsada por el PP en este sentido dentro de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.

El encargado de defender la posición socialista en aquel debate fue el exdiputado Antonio Hurtado . «Se trata de saber si se ha destinado dinero por parte de la comunidad catalana a competencias que no le son propias y si se ha podido destinar dinero a actividades consideradas ilegales», subrayó. «Desde luego, en el caso de que se hayan incumplido las normas, que se repare esta vulneración lo antes posible», añadió, tras defender «el control externo del Tribunal de Cuentas como un mecanismo de garantía del Estado de derecho».

«Daño al erario público»

El diputado socialista insistió en los tres objetivos que debería tener la revisión del gasto exterior de la Generalitat . En primer lugar pidió «controlar y fiscalizar si los recursos públicos se han gestionado de la forma adecuada», a continuación reclamó investigar «si se han gestionado, conforme a la ley, para actividades legales», y por último consideró necesario saber «si se han gestionado asumiendo competencias propias y no asumiendo competencias ajenas».

Sobre las consecuencias derivadas de esta labor también fue persistente. «Si se incumplieran algunos de estos tres supuestos, evidentemente se estaría incurriendo en responsabilidades contables que exigirían resoluciones y acuerdos contundentes por parte del Tribunal de Cuentas para reparar los daños ocasionados al erario público».

Hurtado incluyó la fiscalización de las embajadas catalanas como parte del «esfuerzo tremendo» de su grupo por ir sumando a la transparencia y el control de los recursos públicos «a entes y organismos que hasta ahora no habían sido objeto de control» y consideró la iniciativa «legítima» y «oportuna».

En aquel diciembre de 2017, Sánchez ya había recuperado la Secretaría General de su partido y entregó la dirección del grupo parlamentario a dos personas de su máxima confianza: la exmagistrada y ministra de Defensa, Margarita Robles , y el titular de Transportes, José Luis Ábalos . Este ministro fue el que calificó esta semana las multas impuestas por el Tribunal de Cuentas a los líderes del 'procés' como «piedras en el camino» a pesar de que su grupo defendiera lo contrario en ese diciembre de 2017.

Lejos de Podemos

El discurso de aquel PSOE encajaba a la perfección dentro del constitucionalismo y chocaba frontalmente con el argumentario de su socio de coalición hoy, Unidas Podemos . El exdiputado morado Joan Mena intervino en el debate para referirse al Tribunal de Cuentas en los mismos términos que el independentismo catalán.

A su juicio, fiscalizar el gasto público de la Generalitat en el exterior era una «estrategia de acoso y derribo a las instituciones catalanas» así como una «instrumentalización partidista» del Tribunal de Cuentas «para atacar los derechos de los y las catalanas». Mena continuó calificando la propuesta de «inoportuna» y la consideró parte de la «vía de represión, aniquilación, control y sanción contra las instituciones catalanas».

Los socialistas unieron fuerzas con el PP y Ciudadanos , y la petición de fiscalización fue aprobada por una amplia mayoría. Desde la bancada popular, el exdiputado Jordi Roca denunció que Cataluña era la autonomía más endeudada y la que había recibido «un tercio de la ayuda financiera de toda España». «La mitad de las delegaciones, oficinas y entidades en el exterior de todo el sistema autonómico dependen de la Generalitat», subrayó, recordando el efecto negativo de esta proyección independentista.

«Allá donde la Generalitat hace acción exterior, los resultados (económicos) bajan, y allí donde no hace acción exterior, los resultados suben. Es normal cuando te dedicas a ir por el mundo diciendo que tu país no vale la pena». Roca subrayó: «Todos tenemos derecho a que se reduzcan duplicidades y a que las administraciones se dediquen a lo que se tienen que dedicar». Y denunció que la Generalitat se negaba a rendir cuentas sobre su acción exterior.

Sospechas fundadas

Ciudadanos, por boca de Saúl Ramírez Freire , defendió la fiscalización para «dar transparencia al destino de los fondos». «Si no se ha producido ninguna cuestión anómala ni una ejecución de algo distinto que no sea esa acción exterior maravillosa que ha generado un proceso de industrialización y externalización de la economía catalana, no tiene nada que ocultar», señaló.

También expresó sus recelos porque los fondos destinados a las 'embajadas catalanas' fueran una de las pocas partidas que la Generalitat incrementó en 2016 y 2017. El Tribunal de Cuentas ha confirmado ahora que todas aquellas sospechas estaban fundadas.

Una conversión aún sin explicar

Además de Margarita Robles y José Luis Ábalos, en diciembre de 2017 ocupaban escaño en la bancada socialista su hoy portavoz, Adriana Lastra , y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Ninguno de ellos ha rendido cuentas por su cambio de postura frente al independentismo.

Este miércoles, la presidenta de Ciudadanos , Inés Arrimadas , volvió a exigir explicaciones a Sánchez. «No nos ha explicado su conversión, cuándo vio la luz, cuándo cambió su vida, cuándo sintió esa llamada, esa revelación mística». Una vez más, no obtuvo respuesta.