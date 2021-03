El PSOE destaca el perfil «soso y serio» de Gabilondo para escapar del duelo entre Ayuso e Iglesias Los socialistas lanzan su campaña con fuerte críticas al modelo de Gobierno de Ayuso

Víctor Ruiz de Almirón SEGUIR Madrid Actualizado: 20/03/2021 14:35h

Un candidato que hace apenas unas semanas se daba por amortizado en el PSOE tras seis años de oposición en la Asamblea de Madrid, y al que se le buscaba una salida como Defensor del Pueblo, se ha convertido en el mejor activo del PSOE para las próximas elecciones a la Comunidad de Madrid.

Lejos de hacer una campaña que priorice la marca del partido o la bandera del Gobierno de España, los socialistas van a plantear su campaña muy enfocada en la imagen de Ángel Gabilondo. Buscando puntos de virtud en un estilo político alejado del tiempo actual. Y tratando de vender sus defectos como activos. De su gestión en la oposición se ha dicho, incluso por gran parte de la izquierda madrileña, que era una labor invisible. Con Mónica García, candidata de Más Madrid asumiento el choque con el Gobierno regional. Esta crítica se hacía de forma recurrente en el propio PSOE. Donde se preguntaban si con la figura de Isabel Díaz Ayuso enfrente no hacía falta otro perfil. Y la conclusión era que sí.

Pero el calendario político ha cambiado. El PSOE no ha tenido tiempo de improvisar un candidato, pese a las especulaciones al respecto, y Pedro Sánchez y su equipo han pensado que Gabilondo podía no ser el adecuado como oposición en una legislatura larga e inflamada. Pero que sí podía ser un activo electoral. La idea es proyectar la figura de Gabilondo como la antítesis de Isabel Díaz Ayuso. A quien en el PSOE se asocia con el extremismo y la frivolidad. El lema de la campaña socialista para el 4 de mayo presentada hoy es «Gobernar en serio», y destaca a su candidato como alguien «soso, serio y formal».

Ante el riesgo de una campaña polarizada entre Díaz Ayuso y Pablo Iglesias, los socialistas juegan la baza de que el perfil verdaderamente diferente al de la presidenta regional es el suyo. Porque sí, eso de «gobernar en serio» también lo dice Gabilondo por el candidato de Unidas Podemos. «Yo no soy un político de marketing. Yo estoy en la izquierda que cambia las cosas de verdad», ha dicho hoy Gabilondo en el acto de presentación de su candidatura. Reivindicando a «los progresistas que no gritan ni gesticulan». Pues eso. Contra Ayuso, por supuesto, pero también contra Iglesias.

El candidato socialista ha arrancado hoy su campaña arropado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se va a volcar estas semanas. Las elecciones son consecuencia directa del fiasco de la moción de censura en la Región de Murcia. Por lo que los socialistas también han salido magullados de este proceso. Pero, a la vez, ven en la convocatoria electoral una oportunidad de que la derecha pierda la mayoría en la Comunidad de Madrid. El PSOE no gobierna en la región desde 1995.

Sánchez y Gabilondo van a hacer tándem en esta campaña repartiéndose papeles. Hoy el presidente de Gobierno ha cargado contra Díaz Ayuso resumiéndolo en un «cero en gestión e infinita crispación». Ha arremetido contra ella también por su gestión diferenciada de la pandemia y por «desmarcarse semana tras semana» de los consensos en el Consejo Interterritorial de Salud.

La campaña se aventura crispada. El presidente del Gobierno acusó a Díaz Ayuso de propiciar por el adelanto electoral que se bloqueen "600 millones de ayudas directas para pymes y autónomos". Esto no es cierto, ya que no ha cambiado la situación jurídica del Gobierno regional no ha cambiado y solo entra en funciones tras la fecha electoral. No antes. Díaz Ayuso lo ha desmentido al momento desde las redes sociales. Pero es que, además, el pasado 12 de marzo, María Jesús Montero y Nadia Calviño daban buena muestra en rueda de prensa en La Moncloa que esto que ha dicho hoy el presidente del Gobierno no es cierto. Calviño pedía a la Comunidad de Madrid gestionar "con agilidad" los fondos europeos. Además, la portavoz del Gobierno Calviño espera que Madrid gestione "con agilidad" el nuevo paquete de ayudas pese a su situación política. Y la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, explicaba que las transferencias de los fondos se harán a todas las comunidades autónomas "con independencia de en qué momento se encuentren y ya será, en el marco jurídico, donde se decidirá cómo y de qué manera están habilitadas para desarrollar el conjunto de los fondos". Y recordaba que "hasta que se produce la convocatoria electoral, el Gobierno está en funcionamiento, no hay ninguna situación jurídica distinta".

La idea que más se ha repetido en la de la seriedad: «El único proyecto y el único candidato es Ángel Gabilondo. La única apuesta seria para gobernar Madrid en serio», ha dicho Sánchez, reivindicando el «sosiego y responsabilidad» de su candidato «en medio de este griterío». Ha destacado de él que es «el único candidato que puede gobernar con ambas manos» y el «único candidato que puede concitar voluntades». El mensaje constituye una apuesta por atraer al electorado más centrista de Ciudadanos. Trasladando el mensaje implícito, también, de que si finalmente la formación liberal logra representación Gabilondo es una figura adecuada para buscar un acuerdo. Su nuevo candidato, Edmundo Bal, no aclara si apoyaría al PP o al PSOE, si no simplemente en que intentará evitar que lo hagan «los extremos». Un mensaje que ya supone una importante evolución en el mensaje de su formación, que en las elecciones de 2019 concurrió con un veto a la figura de Gabilondo. Su candidatura es, ha dicho Sánchez, una apuesta «opuesta al narcisismo» de Díaz Ayuso y un Gobierno al que «le han sobrado gritos y le han faltado razones».

Gabilondo ha desplegado ese discurso. Soso, serio y formal. La duda es si eso bastará hasta el 4 de mayo. Y si no será un mensaje agotador en una campaña que va a prolongarse durante casi dos meses. «En Madrid no faltan recursos, lo que sobra es este espectáculo», ha dicho el candidato socialista. Su mensaje: «Apartar la fantasía y sus delirios» y buscar «respuestas a las necesidades verdaderas».