El PSOE dice que no será un referéndum pero contempla cambios legales para encajar la consulta Los socialistas no han logrado asegurarse el apoyo de ERC a los Presupuestos Generales del Estado

El PSOE defiende que la consulta a la que está dispuesto a llegar con ERC «no es un referéndum de autodeterminación», pero no ha sido claro a la hora de especificar a qué tipo de votación estarían dispuestos, una vez que su acuerdo contempla «mecanismos que se puedan prever» para desarrollarla.

El punto de partida parece claro. ERC defenderá en esa mesa un referéndum de secesión y el PSOE una reforma del Estatuto de Autonomía. Para esto último no hace falta ningún nuevo mecanismo no previsto ya que en una reforma estatutaria sí que votan solo los ciudadanos de esa comunidad autónoma. La incorporación de posibles mecanismos actualmente no previstos para realizar una consulta deja la puerta abierta a los planteamientos de ERC y a cambios legales que lo sustenten.

Aunque José Luis Ábalos no ha querido entrar a valorar esos posibles escenarios ha sido claro al referirse a que en caso de haber acuerdo esa eventual consulta se hará desde el respeto al «ordenamiento jurídico, el vigente en el momento en que se produzca ese hecho». Lo que no elude modificaciones legales para llegar a ese punto. Algo que, a su manera, ha dejado claro José Luis Ábalos: «El marco jurídico no es un corsé. En la política no nos pueden poner un corsé, la derecha es muy de eso, pero nosotros creemos que la política es algo dinámico. Las realidades políticas se van construyendo a partir del parlamentarismo donde hacen falta mayorías. Cuando uno habla del marco jurídico es obviamente en el momento en que se produce ese hecho».

Al término de la Ejecutiva federal que sin oposición ha ratificado el acuerdo, el secretario de Organización, José Luis Ábalos, ha justificado que «la vía del no diálogo es una vía fracasada». Ábalos ha defendido que están dispuestos «a debatir cualquier iniciativa, pero no significa admitir». «Mantenemos nuestra posición y ellos mantienen la suya», ha dicho Ábalos.

Ábalos ha dejado claro que el acuerdo con ERC no contempla un acuerdo de cara a los Presupuestos. Explicando que de trata «procurar la investidura y que la legislatura camine. Es simplemente desbloquear y que la legislatura empiece a caminar». Así, el apoyo de ERC a los PGE va a depender de cómo evolucione el entendimiento en esa mesa.