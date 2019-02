El PSOE arranca la precampaña intentando dejar sin espacio a Podemos y Ciudadanos Sánchez se identifica con la España «luminosa» frente al proyecto «en blanco y negro» de la oposición El PSOE considera que la decisión de Ciudadanos de no pactar con ellos tras el 28-A les regala el centro político

Víctor Ruiz de Almirón

La precampaña del PSOE arranca con ánimo festivo y con la palabra España como eje. Una inmensa lona con el lema «La España que quieres» presidía hoy la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz. Mientras, el acto de presentación de la precampaña se amenizaba con, entre otras, canciones como «Mi querida España».

Los ánimos en el PSOE están por las nubes con la publicación de unos sondeos que lo sitúan como primera fuerza y ha iniciado una campaña electoral que pretende dejar sin espacio a Podemos y Ciudadanos. Muchos de los mensajes que se han escuchado esta mañana podían firmarse en los actos de estos dos partidos.

“Es la España en la que cabemos todos. Es la España que mira al futuro”.#LaEspañaQueQuierespic.twitter.com/Bh84TLt4Wq — #LaEspañaquequieres (@EspanaqQuieres) 19 de febrero de 2019

El lema de la campaña, con la palabra España presente y que Sánchez repitió hasta la saciedad. El presidente del Gobierno ha convertido el bloqueo a sus Presupuestos en eje de su campaña para presentarse con espíritu optimista frente al bloque que ha tumbado sus cuentas. Sánchez ha llegado a presentar las elecciones como una elección entre dos modelos de país: «Uno que avanza y otro que retrocede. Uno luminoso y otro en blanco y negro».

Con las apelaciones a políticas nítidamente progresistas los socialistas buscan tapar el hueco de Podemos, a quien no se menciona en los actos socialistas de forma indirecta. Pero mucha parte del discurso de Sánchez, que ha hablado de Europa, de la transformación de la Educación o de la ciencia recordaban al discurso de Ciudadanos.

También la referencia a «una España constitucional» pero «abierta, plural y no excluyente». No ha sido la única referencia a Ciudadanos por su anuncio ayer de que no apoyarán al PSOE en ningún caso tras el 28 de abril: «Pertenezco a una nueva generación de lideres socialistas que gobernamos un partido con 140 años de historia, que ha gobernado mayor parte de últimos 40 años. ¿Y hay algunos que nos quieren poner un cordón sanitario? Ningún cordón sanitario va a resistir la voluntad de la mayoría de este país».

La sensación general en el PSOE es que Ciudadanos cometió ayer «un error» que les abre la lucha por el espacio de centro. «Se han pegado un tiro en cada pie», asegura una ministra. «Nos están haciendo la campaña, nos están regalando el centro», dice otra.