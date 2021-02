El próximo pleno de la Eurocámara retirará la inmunidad a Puigdemont La comisión de Asuntos Jurídicos aprueba el suplicatorio del Tribunal Supremo

Enrique Serbeto SEGUIR Actualizado: 24/02/2021 01:29h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El Parlamento Europeo apoya que se levante la inmunidad a Puigdemont

El Parlamento Europeo levantará con toda probabilidad la inmunidad a Carles Puigdemont en el pleno del próximo 8 de marzo. La Comisión de Asuntos Jurídicos aprobó el martes con 15 votos a favor, 8 en contra y dos abstenciones la retirada de este provilegio al ex presidente de las Generalitat y a los dos antiguos miembros de su equipo también reclamados por la justicia española, Toni Comín y Clara Ponsatí.

Los tres fueron elegidos en mayo de 2019 miembros del Parlamento Europeo porque en aquel momento aún no habían sido inhabilitados puesto que no han llegado a ser juzgados. El voto en la comisión de asuntos jurídicos (JURI) es secreto por lo que no se puede saber quien ha votado