«Profunda decepción» en el Consejo de Informativos por la forma de culminar la renovación en RTVE Los periodistas de la corporación lamentan que el método de designación de los consejeros «esté basado en la cuota política y no en el mérito»

El Consejo de Informativos de TVE no ha tardado demasiado en reaccionar al acuerdo político que permitirá la renovación de la corporación pública. El pacto entre partidos no ha sentado bien a este órgano de representación de la redacción, que en los últimos meses venía reclamando que acabara, pero no así. «Este Consejo observa, con profunda decepción, cómo está culminando el proceso de renovación del Consejo de Administración de RTVE. Mostramos escepticismo sobre su capacidad de soltar amarras con los partidos y procurar un contexto de verdadera independencia para RTVE».

En el comunicado, el Consejo de Informativos insiste en su defensa de la modalidad de concurso público «para resolver la gobernabilidad de la radiotelevisión pública con el objetivo fundamental de garantizar su independencia de los intereses partidistas». «Lamentablemente», añade la nota, «el concurso fue desactivado y los partidos han optado, una vez más, por un método de designación de consejeros y consejeras basado en la cuota política y no en el mérito, capacidad, trayectoria y proyecto de cada uno de ellos».

«Deseamos sabiduría y acierto a los nuevos designados, pero debemos mostrar nuestro escepticismo sobre la capacidad del nuevo consejo de administración de poder soltar amarras con todos los partidos y procurar un contexto de verdadera independencia para todos los profesionales que trabajan en RTVE».

Para terminar, el Consejo de Informativos asegura que la corporación pública «merece un proyecto de futuro y un consejo de administración que reme, unido, en su ejecución».