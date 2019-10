Profesores y alumnos se alzan contra la imposición nacionalista en Cataluña La huelga independentista deja a doctores dando clase en plena calle Los rectores se doblan a las peticiones del Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes con evaluaciones «especiales»

Miquel Vera SEGUIR Esther Armora SEGUIR Barcelona Actualizado: 30/10/2019 23:09h

La huelga «independentista» que ha intentado colapsar sin éxito el sistema universitario catalán ha despertado un movimiento de reacción al nacionalismo imperante en las aulas desde hace lustros. Cansados de agachar la cabeza y obedecer a piquetes y agitadores, decenas de alumnos y profesores se han alzado en una corriente de respuesta al «pensamiento único independentista», reverso cívico a la estampa de encapuchados bloqueando con sillas, bancos y pupitres el acceso a los campus de Barcelona. Contra la amenaza y el radicalismo, asistir a clase como un acto de resistencia.

Del mismo modo que el «otoño negro» de 2017 propició la irrupción en la calle de un movimiento constitucionalista hasta entonces agazapado, la huelga «indepe» ha generado una ola contraria, con alumnos y docentes protagonizando escenas impactantes, como la del doctor de Derecho Civil de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) Nicolás Nogueroles dando clase en las calles de Barcelona acechado por los piquetes. «Cuando llegué a la facultad vi que no podía entrar en las aulas porque estaban los accesos bloqueados. Los huelguistas me impedían entrar pero yo tenía un grupo de alumnos que quería recibir clase y a quienes no podía defraudar», relata el docente en declaraciones a ABC.

Así, Nogueroles y sus alumnos buscaron un hueco en los exteriores de la facultad ocupando unos pupitres que los piquetes habían dispersado por el exterior del campus. Había ganas de recibir clase después de dos semanas de huelgas intermitentes —que ayer empezaron a languidecer—, y este profesor con 14 años de clases en la UPF a sus espaldas se dispuso a dar su asignatura de Derecho Inmobiliario costara lo que costara. Los problemas no tardaron en llegar y media docena de huelguistas se mezclaron entre los alumnos para boicotear esa inaudita jornada de clase al fresco otoñal.

«Mis estudiantes me dijeron que no les conocían, que no eran ni del grado ni de la propia UPF. Parece ser que quienes vinieron a impedir las clases esta semana no eran ni alumnos de la universidad. Incluso dudo que fueran estudiantes de algún sitio», lamenta el profesor. A pesar de todo, el docente decidió no achantarse, hizo oídos sordos a las provocaciones y siguió con su plan de dar la clase completa.

«A los piquetes les dije que podían quedarse si se comportaban pero empezaron a increpar a mis estudiantes, pusieron música, me rodearon y hasta ofrecían porros a los alumnos», explica Nogueroles. Estos, como un acto de resistencia, tomaban apuntes, hacían preguntas... Este profesor y registrador de la propiedad no fue el único en dar clase fuera de las facultades. No se ve como un héroe y prefiere ceder los halagos a sus pupilos.

«Lo que merece elogio es la actitud de los estudiantes que han venido a clase estos días. Demostramos que pese a todas las dificultades se puede si el alumnado está dispuesto y el profesor también». En cambio, el docente sí es muy crítico con la actitud de la universidad, de su rector y en general de quienes coartan la libertad y la pluralidad de las universidades catalanas. «Se está polarizando una minoría, pero si se deja que se imponga al resto, lo hará», alerta este profesor que se describe como «vocacional» y que se doctoró en la Universidad de Bolonia (Italia).

La huelga flojea

Mientras alumnos y profesores se rebelan contra quienes copian el «modelo CDR» en las aulas, la huelga «independentista» seguía ayer perdiendo fuelle. A diferencia del martes, primer día del paro convocado por el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (Sepc) —próximo a la CUP y con gran presencia en los campus catalanes—, la jornada de ayer no dejó imágenes de violentos piquetes de encapuchados enfrentándose a los alumnos. Así las cosas, la normalidad se impuso poco a poco en la mayoría de centros, en los que alumnos y profesores realizaron clases con normalidad.

Ante el fracaso de la huelga, los independentistas concentraron su estrategia de presión a las autoridades académicas. Ayer cosecharon nuevos triunfos en este sentido. La Universidad de Vic (UdV) se adhirió al manifiesto pro «procés» suscrito por el resto de universidades públicas y la Autónoma de Barcelona (UAB) cedió a las exigencias de los secesionistas y, tras celebrar un consejo de gobierno, dió luz verde a la evaluación única.

Algunos profesores consultados por ABC lamentaron que los equipos de gobierno de las universidades «se plieguen» al dictado de los alumnos nacionalistas y permitan evaluaciones a la carta para los estudiantes que quieran secundar las protestas. «Si se cede ante sus imposiciones, el conflicto se enquistará y será muy complicado resolverlo», precisa en declaraciones a este diario Álvaro Choi, profesor del departamento de Economía de la UB. Carolina Bolea, profesora titular de Derecho Penal, coincide con su compañero en la necesidad de plantarse al dictado de los separatistas. «Todas las concesiones que se les están dando respecto al proceso de evaluación pueden perjudicarles. Al final, nuestra responsabilidad es protegerles», afirma la profesora.

Al fracaso de la huelga universitaria se sumó la de los estudiantes de instituto, que apenas tuvo impacto en las aulas. Según datos de la consejería de Educación, la huelga en los centros de Secundaria y Bachillerato registró una baja incidencia en la ciudad de Barcelona, donde no llegó al 13% de seguimiento.