Caso Chavero: el juez manda a prisión sin fianza al sospechoso Delgado asistió a dos reconstrucciones judiciales de los hechos en su casa de Monasterio

Eugenio Delgado, detenido por la Guardia Civil como supuesto autor de la muerte de Manuela Chavero y su posterior enterramiento en una finca de se propiedad, hace ya cuatro años, pasó a media tarde de ayer a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Zafra, cuyo titular decretó cerca de la media noche prisión provisional comunicada y sin fianza. El juez le imputa los delitos de detención ilegal y homicidio, según informó el Tribunal Superior de Justicia.

Por la mañana, el sospechoso había asistido a dos reconstrucciones judiciales de los hechos realizadas en su vivienda de la calle Cerezo de Monesterio donde asegura que murió la mujer de forma accidental. Las diligencias eran claves para poder determinar si la versión de este individuo es mínimamente coherente o, en cambio, hay contradicciones insalvables.

El detenido estaba obsesionado con Manuela, vecina suya. La noche de la desaparición, tal como adelantó ayer ABC, fue a su casa con la excusa de que necesitaba ayuda y en ese momento se precipitaron los acontecimientos. Que haya trascendido, no se ha declarado autor de la muerte de la mujer, aunque su versión de que no supo qué hacer cuando la víctima murió de forma accidental no casa bien con su reacción posterior de enterrarla, mentir a los investigadores y mantener una actitud fría incluso con sus vecinos.

Gritos de «¡asesino!»

La primera reconstrucción de los hechos se hizo a medianoche del sábado y se prolongó más de seis horas. El sospechoso, que vestía pantalón corto y camiseta y llevaba la cara descubierta, fue recibido con gritos de «¡asesino!» por los vecinos, conmocionados por la tragedia. Tras la diligencia, fue llevado de nuevo a las dependencias de la Guardia Civil, informa Efe.

A las once y media de la mañana de ayer fue conducido nuevamente a su domicilio, de donde los agentes se llevaron de madrugada un Land Rover Discovery de su propiedad por si en ese vehículo se encuentran restos biológicos de Manuela Chavero. La segunda reconstrucción finalizó a las seis de la tarde y duró unas cinco horas y media. Esta vez Delgado fue llevado a dependencias judiciales.

Una de las claves para poder resolver el caso está en el trabajo forense, muy complicado por el estado de descomposición en el que se encontraba el cuerpo. Al no haber testigos, si de la autopsia no se desprenden datos concluyentes el detenido tendrá una línea clara de defensa, según la cual todo habría sido producto de un «accidente» y su actuación consecuencia del estado de «shock» que le produjo a muerte de Manuela. Una versión muy difícil de creer.