El primogénito de los Pujol se aferra a una operación financiera para negar comisiones ilegales en Andorra Jordi Pujol Ferrusola ha declinado contestar a las acusaciones particular y popular

El primogénito de la familia Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, se aferra a una operación de «láminas financieras» de la que no proporciona ni documentación ni más detalles para explicar una orden a su favor detectada en una cuenta de Andorra por importe de 8,5 millones de pesetas (unos 50.000 euros) en 1991 y que se sospecha, procede de un reparto de comisiones ilegales entre todo el clan familiar por la venta a la Generalitat de Cataluña registrada aquel año de un edificio emblemático.

Ante el juez de la Audiencia Nacional José De la Mata y en respuesta exclusivamente a su defensa, dado que Fiscalía Anticorrupción no ha preguntado y ha declinado contestar a las acusaciones particular y popular, Pujol Ferrusola se ha limitado a afirmar que la «orden a su favor» que aparece recogida en la documentación bancaria remitida por Andorra no es un ingreso fruto de ninguna comisión, sino la ejecución de un producto financiero que ejecutó el propio banco reportándole los beneficios.

La tesis de los investigadores es que aquel dinero procedía del reparto de la mordida que habrían obtenido los Pujol cuando cerraron con el empresario Javier de la Rosa, condenado ya por el caso Gran Tibidabo, la venta a la Generalitat de Cataluña de la sede de la compañía que entonces dirigía por más de 1.000 millones de pesetas.

En concreto, un informe de la UDEF apuntaba a que los fondos le habrían llegado a través de Catalana de Mitjans de Comunicación i Edició, obrando como sociedad instrumental y vinculada a Joan Anton Sánchez Carreté, asesor fiscal de los Pujol.