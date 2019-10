La primera dama

Salvador Sostres SEGUIR Barcelona Actualizado: 18/10/2019 03:08h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No lo tenía hablado con Esquerra ni con los suyos. Pero la celebración de un segundo referendo de independencia no fue una idea de última hora. Uno de los más allegados confidentes de Puigdemont me explica que el fugado quiere que el Gobierno aplique otra vez el artículo 155 para que la política catalana pase por Waterloo. Torra no es exactamente Puigdemont pero hace exactamente lo que le dice, y además un nuevo 155 le daría cobertura victimista sin responsabilidad penal. «Yo lo intenté, hasta que el Estado represor quiso fulminarme».

Por aparatosos que resulten los altercados son sólo el procés agonizando. Es una violencia «póstuma», según sentencia de Arcadi. Pero cuando veas arder

