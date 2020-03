Primer día del estado de alarma: Ayuso exige más, Torra rompe la unidad de acción y Robles responde Las regiones piden medidas económicas y garantizar el suministro sanitario El lendakari Urkullu muestra discrepancias pero se mantiene leal

La grave emergencia que atraviesa nuestro país a cuenta del coronavirus logró sentar a la mesa al presidente del Gobierno con todos los presidentes autonómicos. Incluidos los de Cataluña y País Vasco. Pero eso no garantizó la unanimidad. Desde el Gobierno y varias presidencias autonómicas se destacó no obstante la presencia de todos como «un hito» de cara a lanzar una imagen de unidad. «Introduce algo de salud en el ambiente político», dijo en el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (PSOE).

Un buen clima con «sensaciones muy positivas», en palabras de Guillermo Fernández Vara (PSOE), presidente de Extremadura, que se vio por la actitud de Quim Torra. Fuentes presentes en la conferencia destacaron el talante «mucho más constructivo» de Iñigo Urkullu (PNV) respecto del de Torra (JpC). No obstante, las demandas o peticiones de explicación al Gobierno no se circunscribieron solo a estas dos autonomías. «Todos hemos planteado dudas o solicitado más medidas», reconoció un presidente autonómico.

De la reunión salió el compromiso de que estos encuentros multilaterales se celebren una vez a la semana mientras dure esta crisis. En principio, cada domingo. Los presidentes vinieron a coincidir en atender dos frentes de manera prioritaria y por este orden: garantizar el suministro de material sanitario demandando el liderazgo del Gobierno en ese ámbito y trabajar ya en medidas económicas para paliar los efectos de esta crisis.

Pero tras la reunión de casi cuatro horas Torra convocó una rueda de prensa para escenificar su desacuerdo total y absoluto con las medidas, en forma y fondo, adoptadas por el Ejecutivo de Sánchez. E incluso llegó a sugerir que la Generalitat está por la labor de «salvar vidas», mientras el Gobierno se dedica a «proclamas patrióticas». Una posición que contó con el visto bueno de Carles Puigdemont y la plana mayor de JpC y ERC.

Torra desafió a Sánchez y, con un tono tremendista, reiteró que, en su opinión, «Cataluña necesita un confinamiento domiciliario», «cerrar las fronteras», criticó las medidas del Gobierno porque «no son suficientes, pues no servirán para parar el contagio del virus». Y fue más allá, Torra decidió que si el «confinamiento» él no lo podía ordenar legalmente, lo sugeriría para los ciudadanos de Cataluña. Y así fue. Pidió a la población que se «autoconfine tan pronto como sea posible» y que inicie «un paro de país solidario». Una situación que llevaría a la parálisis total de la región. Finalmente, Torra centró su berrinche en lamentar que el estado de alarma permita la «confiscación de competencias de Cataluña» y advirtió de que «el gobierno de la Generalitat continuará tomando decisiones, las que consideremos oportunas y necesarias».

El Gobierno quiso durante todo el día evitar el choque. Tras terminar esta cita emitió un comunicado hablando de que «todos» los presidentes se sumaban al llamamiento de unidad. Poco después tenía que reconocer que Torra no había firmado la declaración conjunta. Tuvo que ser la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien en una rueda de prensa a última hora del día contestase a Torra: «Si hay algún responsable público que hace un planteamiento puramente político de esta situación, lo digo con todo el respeto y al mismo tiempo con una gran preocupación, no merece ser llamado responsable político», dijo Robles. Que también dijo no concebir «que al señor Torra pueda, espero que eso no sea así, importarle poco la salud de los ciudadanos de Cataluña»

El papel de Ayuso y Urkullu

Algunos presentes subrayan la coincidencia entre Torra e Isabel Díaz Ayuso(PP), presidenta de la Comunidad de Madrid, en medidas más duras: confinamiento domiciliario y cierre de todas las empresas. Otros hicieron referencia crítica al flujo de ciudadanos que habían llegado sin control desde la Comunidad de Madrid. Díaz Ayuso fue de las más contundentes al pedir material «para proteger a los profesionales sanitarios».

También crítico como Torra pero en otra clave, Urkullu defendió que lo primero es el interés general de la ciudadanía, lo que le llevó a «cumplir el decreto con responsabilidad». Insistió en que la coordinación no puede significar imposición. Urkullu reiteró que asumir el mando de la Ertzaintza es innecesario. Pero a partir de ahí él mismo dijo no querer contribuir a «una ceremonia del desacuerdo y la confusión». Urkullu instó a Sánchez a aprobar ya el paquete de medidas extraordinarias firmado por los agentes empresariales y sindicales.

También pidió que se priorizasen las ayudas a autónomos y comercios. Planteó también «subsidiar a las empresas que mantengan el empleo». Y solicitar a la Unión Europea la puesta en marcha de un ambicioso plan de estímulo económico. Algo en lo que coincidió con el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig (PSOE). También insistió en hablar de la respuesta a la crisis García-Page, que reclamó un grupo de trabajo con la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para abordar medidas económicas. El Gobierno reitera que este mismo martes empezará a tomar medidas en este sentido.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), reclamó empezar a trabajar en un plan de fronteras porque entiende que «si se restringe el día a día de los ciudadanos no podemos dejar sin control el acceso desde terceros países». El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo (PP), trasladó que la unidad, la lealtad y la coordinación «estarán garantizadas». Demandó, como algún otro presidente, habilitar un fondo económico para compensar al personal sanitario. Así como fórmulas para aumentar sus plantillas. Feijóo lanzó el mensaje de que ahora «no es el momento de ver lo que se podía haber hecho y no se hizo».