El «Aló presidente» de Pedro Sánchez El presidente asemeja sin rubor su historia política a la crisis vivida por muchos españoles en los últimos años

Víctor Ruiz de Almirón @vic_almiron Madrid Actualizado: 22/02/2019 03:46h

El acto de presentación del libro del presidente del Gobierno terminó con una moderadora entregada a la causa, Mercedes Milá, sugiriendo la posibilidad de fomentar «un apaño» entre su perro y Turca, la mascota de Pedro Sánchez. Ejemplo singular de un acto propagandístico, más partidista que institucional. Ante unos 500 invitados en el Hotel Intercontinental de Madrid, y en un formato sin preguntas de la prensa, Sánchez conversó con Milá y con Jesús Calleja, encontrando más incomodidad en la actitud de los moderadores que en las preguntas. Ambos estaban entregados a la causa en lo político. Calleja se declaró «enganchado» al libro con la anécdota del cambio de colchón. «Es un libro que alumbra el camino de las elecciones para mí», llegó a decir Milá. «Quién iba a pensar que sería la protagonista», ironizaba alguien de Moncloa. Sánchez permaneció sin corregir ante una Milá que se lanzó a hablar de la vida privada de sus oponentes: «Yo creo que Albert Rivera estaba empezando a ligar con “la” Malú y no se dio mucha cuenta ni de lo que hacía. No se entera de nada. Entre que Pablo (Iglesias, el pobre), está en un permiso de paternidad con esos problemas enormes y el otro (Rivera) va a por su segunda mujer... porque yo ya conocí a la primera», se despachó Milá.

En un acto emitido íntegramente por la Televisión pública, Sánchez no tuvo reparo en comparar su historia con la de millones de españoles que han sufrido la crisis económica los últimos años: «En realidad cuento dos historias, la personal y lo que ha pasado a muchos españoles, me caí y me volví a levantar. En un país donde las segundas oportunidades están estigmatizadas, reivindico una segunda oportunidad. Y una cuarta, y una quinta y una sexta. Uno resiste porque tiene convicciones. Mi historia es la de muchos españoles durante la crisis».

El presidente se permitió recomendar a la prensa que «no se dejen arrastrar por bulos y mentiras». Al final del acto se le mencionó, porque no fue una pregunta, su tesis doctoral. A la defensiva y entre aplausos contestó: «Hemos sido atacados desde la honorabilidad personal porque hay pocos argumentos por parte de la oposición para criticar a este pedazo de Gobierno».