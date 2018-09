El presidente mintió al Congreso al decir que su tesis estaba en Internet Sánchez se vió presionado por la mayoría de los partidos, incluido el principal socio del Gobierno, Podemos, que le exigió que hiciera público su trabajo

¿Estaba o no disponible la tesis en Internet?

No. Aunque el presidente del Gobierno afirmó ayer que su tesis doctoral estaba «colgada» en la base de datos Teseo, la realidad es que esta base solo incluye una ficha informativa sobre el trabajo donde lo máximo que se puede leer es un resumen. La tesis completa solo podía ser consultada en la biblioteca de la Universidad Camilo José Cela, y el volumen, de 324 páginas, no podía ser retirado de la biblioteca ni podía ser fotografiado.

¿Por qué anuncia ahora que la va a colgar?

Tras las informaciones publicadas por este periódico, la mayoría de los partidos, incluido el principal socio del Gobierno, Podemos, exigió que el presidente hiciera público su trabajo para disipar todas las dudas que se han generado sobre su originalidad.

¿Cuántos años le llevó la investigación de la tesis?

Es una incógnita saber cuánto tiempo tardó Pedro Sánchez en completar su tesis doctoral. Se sabe con certeza es la fecha de lectura, datada en el trabajo: el 26 de noviembre del 2012. Se matriculó en 2010 y habría dedicado poco más de un año en prepararla, un tiempo récord. En septiembre de 2011 pidió ayuda en Twitter:«Tengo que escribir unas notas sobre diplomacia económica, ¿alguien puede aconsejarme literatura económica para leer?»

¿Qué trabas fijó la UCJC?

La Universidad no facilitó en ningún momento el estudio y análisis del trabajo de Sánchez. Además de no poder sacarlo de la biblioteca, los periodistas que analizaron la tesis tuvieron que firmar un documento en el que se comprometían a no realizar fotografías. La lectura hubo que hacerla en una «mesa de consultas» que fuera visible para las personas encargadas en ese momento de la gestión de la biblioteca.

¿Desde cuándo estaba disponible?

Sánchez aseguró ayer que la tesis estaba disponible «desde hace meses» en la base de datos Teseo. Sin embargo, esta disponibilidad se traducía de facto en la posibilidad de consultarla en la biblioteca de la universidad. Además, Sánchez también bloqueó durante dos años la consulta en la biblioteca, aunque posteriormente cedió a que se pudiera consultar en sala. Sánchez anunció ayer que desde hoy la tesis será digitalizada y su contenido podrá consultarse íntegro..

¿Ha dado Sánchez una rueda de prensa?

No. Las únicas explicaciones del líder del Ejecutivo sobre el caso de su tesis doctoral fueron publicadas en su perfil de Facebook. Sánchez reivindicó el «esfuerzo» que le había supuesto la realización del trabajo y recordó que se encontraba depositado en la Universidad «conforme indica la legislación». También destacó que «durante estos años han sido más de una treintena los periodistas que han ido a leerla». «Hice la tesis, cumplí todos los pasos marcados por la ley, la defendí ante un tribunal, publiqué las aportaciones de la investigación en revistas académicas y en un libro generalista», explicó el presidente.

¿Ha emprendido acciones legales contra ABC?

Sánchez publicó ayer un mensaje en su cuenta de Twitter asegurando que las «informaciones que sostienen la existencia de plagio» en su tesis doctoral «son rotundamente falsas». El presidente dijo que emprendería acciones legales contra los medios que difundieron estas informaciones «en defensa» de su «honor y dignidad si no se rectifica lo publicado».