PP y Cs critican los dedazos del presidente y el fichaje de su mujer Rivera y Casado evitan «por respeto» los reproches al puesto de Begoña Gómez

Gregoria Caro

El fichaje de Begoña Gómez, mujer del presidente Pedro Sánchez, por el Instituto de Empresa ha sido duramente criticado por la oposición, que no ha dudado esta semana en recordar los «dedazos» y «enchufes» con los que Sánchez obsequia a la Ejecutiva del PSOE y a su entorno más cercano. Tras conocer la noticia el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ironizó aludiendo a la «agencia de colocación de Sánchez», aunque declinó pronunciarse en lo personal «por respeto», según expresó, el que el PSOE no ha tenido con él en referencia al caso de su máster.

«Lo que sí opino es que en las últimas semanas hemos visto que el Gobierno socialista está haciendo uso de la potestad de nombrar altos cargos con personas muy cercanas al entorno personal de los líderes socialistas, y eso es con lo que me quedo», reprochó Casado tras un acto en Santa Pola (Alicante) este jueves. «Respecto a los temas personales y familiares de Pedro Sánchez yo voy a demostrarle el respeto que conmigo en alguna ocasión no han demostrado ellos», concluyó. El líder de los populares, eso sí, compartió en Twitter un mensaje publicado que denunciaba que los nombramientos de Sánchez habían traspasado los límites de Ferraz para «colocar a su mujer». Curiosamente, es Gómez la única esposa de los líderes del G-7 que ha cambiado su trabajo a uno mejor.

También el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha eludido manifestarse sobre el nuevo puesto de trabajo de Gómez, argumentando que no es su función pronunciarse sobre «la vida privada» del presidente del Gobierno. Sin embargo, Rivera no ha titubeado al denunciar que el PSOE está «colonizando» las instituciones y les recuerda que «el Estado no es un botín». Por su parte, el presidente de Cs en Andalucía, Juan Marín, lamentó que Sánchez les «tiene muy acostumbrados, especialmente en estas últimas semanas, a nombrar y pagar muchos favores a miembros del PSOE con altos cargos nombrados a dedo».Con ello, el PP y Cs denuncian que el presidente ha surtido a su núcleo duro con el bastón de mando de relevantes instituciones públicas, como la asignación de los cargos del líder socialista en Castilla y León, Óscar López, ahora presidente de Paradores, o la del secretario de Estudios y Programas del PSOE, José Félix Tezanos, nuevo director del Centro de Investigación Sociológico (CIS)

Doble moral

Estos nombramientos le han servido a Sánchez para que sus rivales políticos le reprochen su doble moral. En 2014 censuró al Gobierno de Rajoy por poner a populares en organismos públicos. «Frente al capitalismo de amiguetes, economía del talento, mérito, esfuerzo y capacidad. Quiero eliminar la partitocracia», escribió en aquel momento.