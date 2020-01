El PP teme que Batet acepte el «rodillo» del Gobierno en el Congreso El cambio de día del Consejo de Ministros puede hacer que el control de la Cámara Alta quede totalmente pulverizado, con preguntas fuera de la actualidad la mayoría de las veces

El Congreso continúa sin tomar una decisión sobre la reordenación de los plenos, después de que Pedro Sánchez decidiera llevar el Consejo de Ministros a los martes, lo que desactivaría de hecho el control al Ejecutivo. De momento, hoy no habrá Junta de Portavoces en la Cámara Baja. Su presidenta, Meritxell Batet, no ha dado pistas aún de qué decisión se tomará, aunque en la oposición se temen lo peor.

Fuentes del Partido Popular consultadas por ABC señalaron que el precedente del Senado les hace sospechar que la decisión en el Congreso solo va a favorecer al Gobierno de Sánchez e Iglesias. Los populares señalan que en el Senado ya se ha dado por descontado que los plenos de control al Ejecutivo seguirán siendo los martes a las cuatro de la tarde, apenas tres horas después de que termine la reunión del Consejo de Ministros en La Moncloa. El control de la Cámara Alta quedaría de esa manera totalmente pulverizado, con preguntas fuera de la actualidad la mayoría de las veces, al no tener tiempo de registrar las nuevas.

«Estamos ante un intento claro de rodillo del Gobierno sobre la oposición, para que no podamos llevar a cabo nuestra labor con normalidad y eficacia», advierten desde Génova. Los populares no se quedarán de brazos cruzados ante ese intento de «rodillo», y anuncian que «pelearán» para que el Poder Legislativo no quede pisoteado por el Ejecutivo. En el Senado, el PP plantea cambiar al miércoles por la mañana la sesión de control al Gobierno, que ahora es el martes por la tarde.

Vox todavía no tiene cerrada su posición pero ya baraja algunas alternativas que podrían llevar a la Junta de Portavoces. Las fuentes consultadas por ABC indican que una de las posibilidades que están estudiando es trasladar al jueves la sesión de control al Gobierno y el pleno de iniciativas legislativas al miércoles. Ello permitiría que el plazo para registrar preguntas se cerrará el miércoles a las 14 horas, un día después del Consejo de Ministras, lo que permitiría hacer preguntas de los temas aprobados.

En Ciudadanos proponen cambiar las reuniones de la Mesa del Congreso y que las preguntas puedan modificarse el martes por la tarde para poder adaptarlas al contenido del Consejo de Ministros.