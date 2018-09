El PP subraya las «diferencias brutales» del máster de Montón y el de Casado Los populares evitaron pedir la dimisión de la ministra socialista de Sanidad

Mariano Calleja

Pablo Casado aguarda con total tranquilidad la decisión del Tribunal Supremo sobre su máster en la Universidad Rey Juan Carlos, y no ve riesgo para su futuro político. Ni siquiera la dimisión de la ministra Carmen Montón, por las irregularidades en un máster en la misma Universidad, inquieta a los populares, por el posible efecto contagio que puede tener. En las filas del PP no hay ninguna duda de que los socialistas utilizarán la renuncia de la ministra de Sanidad para lanzarse a degüello contra Casado sin perder un minuto, e intentar que siga los pasos de Montón. Pero en Génova ven los dos casos totalmente distintos y creen que la marcha de la ministra «no condicionará» de ninguna manera al presidente del PP.

Pese a las diferencias que pueda haber, todo lo que sea hablar del máster causa desazón en las filas populares, desde donde no se pidió la dimisión de Montón. Sí se sumaron a la exigencia de explicaciones, pero no querían que este caso fuera uno de sus frentes principales en la oposición. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, se limitó a advertir de que tanto Sánchez como Montón debían dar «todo lujo de detalles» en sus explicaciones, como hizo Casado en su día ante los medios.

«Hay diferencias brutales» entre el máster de Casado y el de Montón, recalcaron ayer fuentes populares. En primer lugar, desde el PP se señala que la irregularidad principal que puede haber en el caso de la ministra, como en el de Cifuentes, es la «falsificación documental», al alterarse notas, actas, matrículas o convalidaciones. «Todos los datos de las actas del máster de Pablo son correctos, mientras que en el caso de Montón ha habido varias correcciones en varias calificaciones, según la Universidad», afirman.

Convalidaciones «legales»

Los populares recuerdan que en el caso de Casado no era un máster finalista, como el de Montón, sino habilitante, un curso previo al doctorado «cuya tesis finalmente no presentó». Se llamaba máster, por adaptación al Plan Bolonia, pero su regulación y evaluación es diferente y su consideración académica nula, hasta que se hiciera la tesis. «Ni siquiera se ha expedido ningún título, ni reclamado ningún derecho académico en secretaría». Los populares insisten en que todas las asignaturas se aprobaron «legalmente»: 18 fueron convalidadas de forma legal, en tiempo y forma, y avaladas por la Universidad, y en el resto (cuatro) se presentaron trabajos.

Otra diferencia detectada por los populares está en que «Casado no conocía a los responsables del Instituto de Derecho Público, ni mucho menos había colaborado con ellos, como parece ser en el caso de Montón». «Por tanto no hubo connivencia en la obtención de su título, y no pudo haber ninguna responsabilidad por cohecho y cooperación en la prevaricación de quien calificara esos estudios».

Los populares recuerdan que «la ministra conocía a las profesoras y era amiga de ellas, como se ha visto en los correos, y Pablo no tenía ese tipo de relación con los suyos». «El máster de Montón estaba directamente impulsado por Bibiana Aido y tutelado por el PSOE. Y Montón colaboró con Aido», concluyen en Génova.

En el entorno del líder del PP se advirtió ayer de que Casado no dimitiría aunque fuera llamado a declarar como investigado por el Supremo por el caso de su máster, o «curso para acceder al doctorado», como prefieren llamarlo en las filas populares. Las fuentes consultadas explicaron que Casado piensa que todo lo que está pasando con este asunto es «de locos», y no cree que pueda ser imputado porque estamos en un sistema judicial «serio». «Todas las acusaciones contra Casado se han ido desmoronando», recordó el secretario general del PP.