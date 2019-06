El PP solo acepta a Asier Antona como presidente en un acuerdo con Coalición Canaria Los populares confían en que se cierren los «flecos» pendientes y se sumen Ciudadanos y ASG

El Partido Popular se aproximó ayer a un acuerdo con el que no contaba, que le permitiría presidir el Gobierno de Canarias, pese a quedar terceros en las elecciones autonómicas del 26 de mayo por detrás del PSOE y de Coalición Canaria. El presidente regional del PP, Asier Antona, se reunió ayer con el secretario general de su partido, Teodoro García Egea, en la sede de Génova, para exponer la oferta que había recibido de Coalición Canaria el miércoles para cederle la Presidencia regional. A cambio, la formación regionalista ha pedido contar con su apoyo en los cabildos e importantes ayuntamientos, incluidos algunos que los populares ya habían pactado con el PSOE. En principio, el PP estaría dispuesto a revisar todos los pactos locales a los que había llegado con los socialistas, salvo el del Cabildo de Lanzarote.

El pacto promovido por Coalición Canaria es la solución que han encontrado los regionalistas para conservar al menos el poder en áreas locales y no verse sin ninguna institución por primera vez en 32 años.

En el último momento, CC sorprendió con la petición de que no fuera Asier Antona el presidente, sino la secretaria general del PP canario, Australia Navarro. Como el presidente en funciones, Fernando Clavijo, deja la primera línea política, su intención es que Antona hiciera lo propio. «Bromas, las justas», respondió el líder del PP canario. Desde Génova se advirtió de que no se plantean otra opción que no fuera Antona como presidente.

Al terminar la reunión en Génova, Antona aseguró que faltaban por cerrar algunos flecos del acuerdo, y puso dos condiciones: que exista un documento de trabajo formal, y que se sumen los diputados necesarios para que pueda ser investido presidente, ya que PP y CC por sí solos no suman. «En ese escenario estamos trabajando», comentó Antona, quien subrayó que toca ser «muy prudentes».

En un Parlamento regional de 61 escaños, se necesita una mayoría de 32 para investir al presidente. Coalición Canaria (17) y el Partido Popular (10) necesitan a Ciudadanos (2) y a la Agrupación Socialista Gomera (3), frente al PSOE(22), Nueva Canarias (4) y Podemos (3).

Respecto al presidente en funciones del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se baraja que se marche al Senado, Cámara donde tendría inmunidad parlamentaria. Clavijo está siendo investigado por un caso de presunta prevaricación de su época de alcalde de La Laguna. Desde noviembre, los diputados regionales canarios no tienen inmunidad parlamentaria.

Los contactos del PSOE

Mientras, la formación Nueva Canarias podría abandonar sus contactos con el PSOE y sumarse al carro de la coalición popular canaria. El vencedor de las elecciones en Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), mantiene su agenda de intentar crear una mayoría. Pero Nueva Canarias ha perdido alcaldías, incluida la de una de las diputadas regionales que deberían respaldar una alianza con los socialistas. Por eso se han congelado los contactos hasta la constitución definitiva de los ayuntamientos, para comprobar en qué queda el juego de pactos locales.